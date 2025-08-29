AI比你还了解孩子？科大讯飞副总裁携手水哥王昱珩在京东直播间畅谈教育观

【天极网数码频道】8月28日20时至8月29日，科大讯飞京东超级品牌日正式开启。为帮助广大家长破解家庭教育难题，科大讯飞特邀嘉宾“水哥”王昱珩做客京东“快乐学习吧”采销直播间，与京东采销、科大讯飞消费者BG副总裁徐荣盛共同围绕“AI如何为教育赋能”展开深度对谈，吸引大量用户在线观看与互动。

“教育从来不是单方面的输出，而是家长、孩子和学校三方共同参与、相互成就的平行成长过程。”王昱珩在直播中分享了他的教育理念。在谈到AI教育时，王昱珩给出了独特的见解：“人工智能比你更了解你的孩子，也更了解你。它能够提供科学的建议和模型，帮助家长做出更明智的教育决策。”

科大讯飞消费者BG副总裁徐荣盛从技术角度给出了专业解读。他表示：“现代家长面临工作繁忙、时间有限的实际困境，辅导孩子作业已成为‘第二份工作’。AI技术能够从多维度快速识别孩子的学习状态和需求，不仅是未来趋势，更是目前成本最低、效率最高的教育辅助方式。”作为在人工智能领域深耕21年的科技企业，科大讯飞将其技术底蕴与教育需求深度融合，推出了多款备受认可的智能学习产品。

以科大讯飞AI学习机T30 Pro为例，集成了多项人工智能技术突破，提供AI 1对1精准学功能，学生只需做几道题就可以精准定位知识薄弱点，为孩子规划专属提升路径，实现“千人千面”的精准辅导。该产品还配备AI作业辅导助手，支持全科作业智能批改与答疑，实时生成学情报告，让家长随时掌握学习进展。同时，科大讯飞AI学习机T30 Pro还提供思维训练、口语实战和写作辅导等专项模块，系统培养孩子的逻辑思维、语言表达和创造性思维能力。科大讯飞京东超级品牌日活动期间，科大讯飞AI学习机T30 Pro下单可享立省500元优惠，到手9499元。

科大讯飞人工智能学习机S30 Turbo也是一个不错的选择，同样支持AI 1对1精准学，通过智能诊断学习情况，为孩子提供个性化辅导方案，帮助提升学习效率。S30 Turbo以更划算的价格，售价4799元，让更多家庭能够体验到人工智能带来的教育变革。

