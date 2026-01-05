【天极网数码频道】在全球手机影像领域，一场由配件参与的范式革命正在全面到来。

近日华为鸿蒙星光盛典在业内首次实现竖屏原生拍摄：13台Mate 80系列手机组成广电级制作系统，通过多机位协同与专业导播实时切换，营造“身临内场前排”的沉浸观感，展现出消费级手机在专业场景中的强劲实力。期间专业影像辅助品牌SmallRig斯莫格作为创作赋能工具同台亮相，与华为旗舰影像实力形成协同。这并非SmallRig斯莫格首次现身顶级手机品牌重要现场――此前它曾四登苹果发布会，由此完成全球性信任背书;与vivo联合定制“一体化直播套件”，实现深度场景共创，并用于X300系列发布会全程直播;此次出现在华为鸿蒙星光盛典，更是其成为行业“隐性标准”的最新例证。

当专业影像性能成为宣发焦点，为何主流手机厂商却将同一家第三方配件品牌列为生态标配？

华为鸿蒙星光盛典现场(图片来源鸿蒙星光盛典相关视频)

华为鸿蒙星光盛典背后：“手机+配件”成为手机影像新标准

近日在鸿蒙星光盛典上，华为以13 台Mate 80 系列手机完成了全程竖屏原生录制，输出不输于专业设备的成片质感，标志着消费级手机正式进入专业内容生产核心。而支撑这一突破的并非传统制播设备，镜头中SmallRig斯莫格的轻量化专业扩展套件赫然出现。这一场景其实并非孤例――从苹果iPhone17 Pro发布会，到vivo X200 Pro参与直播2025年央视春晚，头部品牌在呈现手机影像极限时，倾向于将SmallRig斯莫格的扩展解决方案纳入其演示生态。

中央广播电视总台2025春节联欢晚会直播画面

不难发现，手机影像创作设备迎来新范式：一部旗舰手机+一套专业扩展配件，已成为专业手机影像生产的“新标准答案”。前者专注算法与成像等，后者负责物理稳定和功能扩展，二者共同构成完整的创作系统，共同延伸用户价值边界。

这一新生态标配的确立并非偶然。

当前，社交视频主流化正持续激发全民专业化创作需求。与此同时，主流手机厂商不断加码升级专业影像性能，推动这一低成本、轻量级的移动设备深入专业影像创作领域。IDC数据显示，2024年全球智能手机出货量达12.4亿部，同比增长6.4%。

然而，手机的一体化集成设计在应对专业拍摄时，难免存在客观的物理制约，进而催生了由系统化外接解决方案进一步赋能的需求。以SmallRig斯莫格为代表的专业配件品牌，通过各类适配性方案助力用户影像创作体验升级，从而成为智能手机生产力极限的“放大器”。

报道显示，全球超过70%的短视频团队，以及58%的独立摄影师，已将“手机+配件”作为主力创作工具，由此带动影像配件市场迎来强劲增长。2024年全球影像配件产业规模已达到210亿美元，同比增长45%。行业观察认为，这一数字仅是一个起点，从影像活动爆发、用户全民化的趋势来看，未来还将有大比例和大增量的发展，有望迈向千亿美元级别。

以“场景适配力”赋能手机生态伙伴

当手机成为专业影像创作“新主机”，用户需求就从追求单一硬件性能，转向特定场景专业化拍摄的系统化解决方案。与此同时，手机厂商步入“场景定义权”竞争――苹果聚焦轻量化专业创作与全场景生活化记录，华为深耕广电级专业制播与全场景智慧影像，vivo发力专业视频创作与大型活动拍摄，小米与OPPO则分别锚定人文摄影与生活美学场景，各厂商亟需借助外部专业力量，快速验证其专业影像性能，并转化为差异化场景竞争力。

SmallRig斯莫格正是凭借其卓越的“场景适配力”，成为赋能手机影像创作的“第二引擎”。它通过场景化产品实现手机影像体验升维，成为手机厂商场景定义权的核心支撑，精准匹配其影像用户生态的构建需求。

正如创始人、CEO周阳所言，“乐其创新SmallRig始终站在用户视角，基于用户真实的创作场景，再结合不同的场景为手机厂商打造合适的配件，进而转化为用户随手可得的优质体验”，其对不同手机厂商的场景定位作出深度适配和精准回应。

针对苹果的轻量化专业创作需求，其推出带壳直装的轻量化手机影像套件，配备多冷靴接口便捷扩展专业设备，完美契合iPhone用户对高效与便捷的核心诉求;针对vivo的大型活动拍摄需求，则深度联合定制一体化直播套件，集成磁吸散热、固态硬盘接口与滤镜系统，助力在移动拍摄场景中稳定输出优质影像。

苹果2025秋季发布会现场视频展示SmallRig斯莫格iPhone系列拓展套件 (图片来源Apple发布会相关视频)

而SmallRig斯莫格之所以能适配多品牌差异化场景需求，核心在于两大底层能力：一是以用户共创为核心的需求洞察能力，通过聚合全球超过2万名核心创作者，它能够率先捕捉手机电影拍摄、移动直播等新兴创作场景需求，形成场景解决方案雏形，为差异化适配提供基础;二是模块化技术架构与敏捷研发体系，既能基于统一技术底座快速定制适配不同品牌硬件特性的解决方案，又能通过小批量、快迭代的模式同步跟进品牌技术升级，最终转化为模块化设计、即插即用的解决方案。

从“专业适配”到“共同定义”，配件企业的生态价值升维

除了差异化“场景适配力”，“生态共创能力”正驱动着配件企业的产业角色变迁：包括手机配件在内，越来越多的配件企业，正从原来的产业链辅助角色，进化为组织与驱动生态的关键力量。

例如，在游戏行业，Razer(雷蛇)的散热背夹与超低延迟手柄技术因深入游戏场景性能优化，已被腾讯、米哈游集成进原生游戏系统，由外设供应商跃升为游戏生态技术方案提供方。在运动健康领域，Whoop通过智能臂环硬件协同手机，开展数据分析和健康指导，从健康配件商升级为数据驱动的健康生态运营者。而在移动办公领域，Anker(安克)凭借自身充电技术优势，以多口快充站与扩展坞精准赋能远程办公场景，完成从配件品牌到多场景解决方案生态品牌的升级。

在手机影像产业的进程中，全链路创作体验的升级，需要多角色的生态伙伴协同参与;用户需求的极度多元化，也需要更丰富的生态资源共同响应。

以SmallRig斯莫格为代表的影像配件企业，其核心竞争力恰恰在于对全层级影像用户的全面覆盖和需求响应能力，以及精准高效的生态协同共创能力。其“乐高式”模块化通用设计、快拆系统，能够灵活适配不同手机品牌的创作需求，并助力手机厂商更高效地接入成熟的专业影像创作生态，进一步拓展手机影像创作的场景边界。正如vivo产品副总裁黄韬此前针对“共研”路线所述“仅靠单打独斗远远不够”，与蔡司、SmallRig斯莫格等生态伙伴的深度协同，是其影像旗舰手机向“全能创作平台”演进的关键。

用户在展会上体验SmallRig斯莫格手机拓展套件

在2024全球影像场景产业论坛，SmallRig斯莫格发布“小制作时代”“手机级影像”与“直播进化论”三大关键词，主动引领手机影像专业化进程的战略方向。在与vivo联合定制“一体化直播套件”等深度合作中，双方基于专业直播的影像技术规划，共同定义了散热阈值、扩展接口等硬件规范，输出了可复制的行业方法论。今年10月，SmallRig斯莫格与MINA电影节联合发起“手机影像场景共创计划”，主动走在定义“手机电影感拍摄”等新场景标准的前列。而SmallRig斯莫格频繁作为影像搭档出现在华为、苹果、vivo的重要活动现场，本质上正是认可了配件的系统化场景解决能力，以及其在定义影像生态体验中的关键作用。

当手机厂商选择SmallRig斯莫格，选择的正是其身后所代表的成熟创作生态与生态共创专业能力。这标志着手机影像产业正从“主机主导”的单一引领发展，进入“主机与核心生态组件共同定义、协同进化”的新发展范式，而SmallRig斯莫格已然立于这场范式革命的核心。