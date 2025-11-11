【天极网数码频道】近日，11.11火热进行中，以3C数码为代表的带电品类销量增长迅猛。近日，艾瑞咨询发布11.11研究报告，显示今年11.11带电品类热度不减，京东线上销售额位列第一，用户偏好度显著领先;消费者更倾向于选择京东购买电脑、数码、手机，京东3C数码线上销售额占比达60%，展现出强大的市场号召力;AI设备、运动相机、设备配件、智能手表、平板电脑、便携电源等产品销量同比增长显著，成为11.11热门;“正品+品质+服务”的组合优势，让京东成为3C数码消费的“首选平台”。

数据显示，在电脑、数码、手机及大家电品类中，京东的虹吸效应尤为突出，消费者经多渠道对比后更倾向于选择京东购买。这一数据充分印证了京东在3C数码、家电领域的深厚市场根基与消费者信任度。长期以来，京东通过严格的正品管控体系实现商品溯源，依托自建物流网络保障“极速配送”体验，搭配专属化的售后与价保服务，构建起全链路的消费信任壁垒，从而在多品类竞争中持续领跑，成为11.11期间消费者品质购物的核心选择。

3C数码作为京东的优势品类，今年11.11持续领跑行业。从品类需求来看，智能手机是消费者最青睐的3C数码产品，计划购买/已购买占比领先，无线耳机、智能穿戴、平板电脑等品类也保持高需求。从平台表现来看，京东3C数码线上销售额占比达60%，远超拼多多、淘宝天猫等其他平台，展现出强大的市场号召力。

今年11.11，从头部平台运营表现观察，京东依托在商品供应链、物流履约及客户服务领域的积累实现全品类业务协同增长，其3C数码品类持续保持市场领先地位。

目前，京东11.11火热进行中，到京东APP搜索“3C数码11.11”即可进入活动页面，购3C数码好物可享政府消费补贴低至5折;领华为大额券至高再减1500元，领苹果大额券iPhone 17 Pro首降1000元;以旧换新限量补2000元，京补合约1分购旗舰新品;PLUS会员至高再减1111元等福利。