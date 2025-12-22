【天极网数码频道】12月19日，首届香港国际AI艺术节在香港国际会议中心正式拉开帷幕。作为艺术节官方合作伙伴及3C数码领域的趋势引领者，京东沉浸式打造了“3C数码趋势潮电体验展”。在众多充满未来感的艺术装置中，京东展区凭借其强交互、可触摸的科技体验，成为现场人气最高的区域之一。观众在此不仅能沉浸于AI艺术氛围中，更能亲手操作、亲身佩戴多款引领市场的年度趋势新品，零距离感知科技消费的未来形态。

3C趋势新品成现场焦点，观众亲身体验“未来已来”

京东联合呈现“情绪剧场・山水心境”，该作品为艺术家费俊、刘正奎创作。观众驻足凝视，情绪随屏幕光影一同波动。这一由情感实时驱动、算法动态生成的艺术现场，正通过人工智能与情感计算技术，精准捕捉并转化着每位观展者的细微情绪，将其同步演绎为色彩与形态不断流变的视觉景观。现场不时传来轻声惊叹与交流，观众在互动中直观体会到，AI正如何将内在感受转化为可共享的艺术表达。在谈及这一创作时，费俊表示：“正如大家在现场所体验的，AI正在让每个人成为潜在的创作者。而通过京东，越来越多样的AI设备正走进更多人的生活，成为记录灵感、表达自我的日常伙伴。这种对创造门槛的降低，正是AI普惠真正动人的地方。”

走进京东展区，最引人注目的是一台eufyMake E1 3D纹理UV打印机。观众们围成一圈，共同见证这台曾创下“12小时众筹破千万美元”纪录、尚未在国内正式发布的全球首款个人级3D纹理UV打印机，如何将“情绪剧场・山水心境”逐层打印成立体浮雕作品。另一侧，同样在海外创下众筹募资额最高纪录的消费级3D打印机――创新搭载SnapSwap™独立四头并联系统的彩色3D打印机Snapmaker U1，已在京东抢先预售并将于12月25日现货开售，吸引了众多科技爱好者和手工创作者驻足询问，其“5倍高速、5倍省料”的多色打印能力与广泛的材料兼容性成为现场热议的焦点。

活动现场，京东还提供了多款在市场上备受关注的趋势单品，为观众提供了即时的深度体验。观众通过现场体验小米AI眼镜，亲身感受第一视角高清拍摄与随行AI助手带来的便捷交互。abee AI STATION 395 MAX迷你液冷AI工作站前围拢了不少科技爱好者，现场观看其流畅部署并运行百亿参数大模型的过程，对机器在满载运行时仍保持低噪与低温的液冷散热表现赞叹不已。科大讯飞双屏翻译机2.0吸引了许多观众亲手试用，通过双屏交互实时测试离线大模型翻译的准确性与速度，在模拟商务对话、多语言即时互译等场景中体验“无网也能翻译”的可靠与便捷。联想拯救者Y700四代AI平板作为“张凌赫同款”，同样吸引了不少观众现场试玩，体验骁龙8至尊版芯片与3K高刷屏带来的流畅创作与娱乐表现。这些经过消费者与行业共同验证的产品，共同构成了一个真实、可互动、可感知的“趋势生活展区”。

现场热度折射趋势密码，2025 3C数码年终趋势盛典即将启动

观众对不同展品的浓厚兴趣，直观反映出当前消费需求的多元变化。例如观众们对创作工具的青睐，如现场备受关注的3D打印机与迷你液冷AI工作站，体现了从“基础功能”到“科技创作”的消费意愿升级。观众们对智能穿戴与沉浸影音也十分热情，无论是小米AI眼镜的随行助手体验，还是哈曼卡顿琉璃音箱带来的美学听觉氛围，呼应了人们对“移动高效”与“即时愉悦”的双重追求。这些在展台前汇聚的兴趣，并非偶然现象，正是京东在线上同步开启的“2025 3C数码年终趋势盛典”深度回应的消费动向。

该盛典是一次覆盖品牌、产品与消费者的年度趋势盛宴。京东将基于真实的全年销售数据与市场洞察，颁发“年度趋势引领品牌”“年度趋势标杆单品”及“年度采销推荐趋势单品”等多重权威奖项。从引领AI普惠的联想、华为、小米，到在细分赛道持续创新的科大讯飞、大疆、雷鸟;从定义影音体验的极米、索尼，到突破创作工具的拓竹、Snapmaker，这些在艺术节现场引发共鸣的品牌与产品，都将在盛典中迎来属于行业与消费者的高光时刻。

为将这股趋势热度，从线下展馆延伸至更广泛人群，京东同步启动了线上线下联动的福利体验。亲临香港现场的观众，可参与“情绪剧场・山水心境”艺术联名周边的专属抽奖;而无法到场的线上用户，也可在12月19日至25日活动期间，打开京东APP搜索“趋势潮电”，参与“趋势潮电尖货5折秒杀”与“0元抽AI黑科技”等福利活动，购买自己心仪的趋势潮电产品。无论身处展会现场还是相隔千里，每一位用户都能直接参与到这场由京东引领的科技消费浪潮之中。

从艺术现场的趋势感知，到生活中的应用落地，京东正将潮流科技，转化为每个人触手可及的生活答案。更多深度洞察与趋势解析，敬请关注京东“2025 3C数码年终趋势盛典”，共同见证并迎接科技消费的未来图景。