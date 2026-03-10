【天极网数码频道】3月10日，京东3C数码“放学3点半・科学体验教室”于北京亦庄实验小学正式挂牌。这是京东依托自身供应链与科技整合能力，携手北京亦城合作发展基金会与多家生态伙伴，针对中小学课后服务需求打造的科学教育专属空间，也是京东3C数码“燎原计划”在教育领域的持续落地。科学体验教室融合智慧学习、3D创意、科学手工与美育等多元功能，首批配置学而思学习机、拓竹3D打印机等数十种科技产品与手工材料，将前沿科技与动手实践引入课后时段，为孩子们打造一片在探索中激发科学好奇、在创造中锤炼实践能力的科技空间。

过去一年，京东“文具3点半”活动成功捕捉到学生与家长放学后的消费场景。2026年，京东3C数码以此为基础，升级打造“放学3点半教育联盟”，聚合学生文具、童书教辅、AI学习机、3D打印机、电子教育、书课包、儿童手表等品类，系统覆盖孩子放学后的多元场景需求，提供一站式教育产品服务。

科技与创造的沉浸式课堂

走进教室的智慧学习区域，多种AI学习工具能够陪伴孩子们自主探索。其中，学而思学习机基于新课标内容，覆盖小学到高中全学科，通过AI精准推题、口语陪练、写作引导等功能，为每个孩子规划个性化学习路径;配合JDRead阅读器、有道词典笔、得力AI打印机及爱普生AI学习打印机等，帮助孩子们在课后高效完成作业、自主拓展知识;ClassIn教学一体机辅助老师开展趣味教学，得力与猫太子两款AI智能闹钟则以科大讯飞大模型为支撑，提供中英文语音互动与教材同步内容，为教室增添了更多学习辅助可能。

科学手工美育区域提供了丰富的创作材料，鼓励孩子们动手探索。得力零甲醛粘土安全环保，蒙玛特手指画颜料与卡西米尔丙烯马克笔可在多种材质上创作，激发无限想象力;mobee魔法药水DIY礼盒、迪士尼数字油画与舒星DIY百宝盒，让孩子们在沉浸式玩法中培养动手能力与创造力;得力磁悬浮地球仪吸引孩子们探索地理奥秘，猫太子坐姿矫正器与lopet中性笔等基础工具则从细节呵护健康学习习惯;科学罐头天文望远镜为孩子们埋下探索宇宙的种子。

3D创意区域则是孩子们将想象化为现实的造物空间。拓竹A1C与P2SC 3D打印机各展所长，A1C以多色打印和海量模型库，让初次接触的孩子也能轻松上手;P2SC则以大尺寸和高精度，支持更复杂的创意实现。学生们可以将数学课上的几何模型、科学课上的实验装置转化为数字设计，并亲眼见证其从虚拟走向现实的完整过程。从构思到制造，这一过程不仅让孩子们收获亲手创造的成就感，更在实践中培育着工程思维与解决问题的能力。

与此同时，“放学3点半・科学体验教室”不仅为孩子们提供探索空间，更面向家长群体同步推出一系列专属服务。教室内的同款学习机、打印机等产品可享“买贵双倍赔”价格保障，文具、图书类则享受10%的“放学补贴”，让优质科技教育资源能够以更温暖的方式，陪伴孩子从校园延伸至家庭。

科技赋能课后时光的全新探索

挂牌当天，孩子们迫不及待地涌入教室，在各个区域沉浸式体验。亦庄实验小学的老师表示，这间科学体验教室为课后服务提供了全新可能：“以前课后时间比较单一，现在孩子们有了更多选择。他们在动手做中学到的知识，比书本上记得更牢，对科学的兴趣也会更浓。”京东3C数码业务相关负责人表示，科学教育是培养未来创新人才的基石，京东将持续关注如何将优质科技资源更有效地接入教育场景。

亦庄实验小学校长表示，这间科学体验教室不仅是一座科技的体验场，它更是一片空间赋能的试验田。在这里，技术不再是冰冷的工具，而是孩子实现“无限可能”的阶梯。

从北京亦庄实验小学出发，科学体验教室成为京东助力科学教育普惠的新探索。未来，这间教室也将作为样板复制到全国各个城市的京东MALL，让更多学生和家长能够在线下亲身体验前沿AI产品，了解科学教育的最新趋势。

当AI学习机成为孩子的专属老师，当3D打印机让想象变为现实，当手工材料激发无限创意，科技的温度正在以最朴素的方式陪伴孩子们成长。未来，京东将继续发挥供应链与技术整合优势，携手更多生态伙伴，将更多有温度的科技产品带入教育场景，让科学教育的阳光照亮更多成长之路。