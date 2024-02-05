除夕看春晚来京东 众多3C数码大奖持续更新中

【天极网数码频道】以往的除夕夜，包饺子、看春晚就是中国人的传统习惯。2024年的除夕夜，全家一起看春晚的同时参与1分钱抢京东送出的1亿份实物好礼活动，不仅增加趣味性，还能获得意外的惊喜。其中就包括京东3C数码准备的京东读书VIP卡、笔本文具、移动电源、充电器数据线套装、插座、手机支架、笔记本支架以及联想一体电脑等实物好礼，提前下载京东APP并在除夕看春晚参与互动抽奖，就有机会1分钱将这些好物带回家。

“腹有诗书气自华”，读书能开阔视野，丰富知识，提升素养。本次春晚互动的京东奖品中，最有意义的要数京东读书VIP年卡，可畅读世界经典名著、国内外畅销好书、优秀的网络文学作品等。有短期阅读需求的还可以关注京东读书VIP月卡，阅读需求都能被满足。

除了读书，文具也是日常生活工作和学习中的刚需用品。本次春晚互动的京东奖品中，梦特娇礼遇宝珠笔，以简洁冷峻的线条和无可比拟的书写感，成为一代经典，完美匹配各种商务场合。嘉然恒笔记本新春礼盒，超有质感的笔记本、复古实木签字笔、黄铜书签、祥云书签的组合，送老师、送客户、送朋友以及自用，都是不错的选择。腾雄国潮笔记本礼盒除同样具备国风质感外，还内含复古窗花U盘，使用场景更广泛。

除了送礼必备文具外，春晚当天还能在京东APP花1分钱抢购许多日常使用文具，KACO彩色按动中性笔获得了清华大学艺术博物馆授权，书写持久更有纪念意义。KACO菁点按动中性笔采用海滩主题配色，颜色质感都能拉满。KACO菁点学科按动中性笔还根据不同的学科主题进行了独特设计，让学习更有仪式感。

小巧精致的移动电源是生活和工作中不可或缺的存在，本次春晚互动的京东奖品中，京选1万毫安、睿量2万毫安的移动电源好礼数量就有2万份。其中京选1万毫安移动电源可同时为三台接口不同的设备充电。睿量2万毫安移动电源轻便易捷，一装即走，22.5W快充，安全提升，保证外出电量，还能同时满足苹果、华为、小米等手机的快速充电需求。还有30分钟能充满60%电量的移速小布丁充电器数据线套装，以及为家中安全用电提供基础的公牛插座。此外，京选铝合金笔记本支架和极川铝合金笔记本支架还能配合笔记本电脑使用让春节期间观影学习更轻松，想要更舒适还可以关注绿联手机支架，刷视频回消息方便更惬意。价值超百万配件实物好礼，春晚当天1分钱即可抢购，让生活更丰富。

孩子的学习是所有家庭的头等大事，借助于电子教育产品帮助孩子提升学习效率是许多家长的选择。本次春晚互动的京东奖品中，联想天骄一体电脑就是陪伴孩子学习与成长的好伙伴。丰富的学习内容，覆盖小学到高中上万节视频课和上万道练习题，学情报告家长可以随时看，了解孩子学习进度。一体电脑既可以是一台电脑，也可以是学习平板，三种形态随心切换，满足孩子日常学习生活中的多项需求。

除了以上3C数码好物，还有绿联的手机支架，京选、极川的笔记本支架等好物等您来拿。更值得一提的是，3C数码实物好礼还在持续更新中。只要提前下载京东APP参与春晚的互动活动，1亿份实物好礼，1分钱带回家，更有30亿红包，人人有份，不容错过。