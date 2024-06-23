X-SPACE富士胶片影像空间全新起航：探索影像艺术的无限可能

【天极网数码频道】在企业营销中，DTC这种围绕用户建立生态，将用户价值作为圆心的增长模式，正越来越受到品牌和终端用户的追捧。成立于2018年的X-SPACE富士胶片影像空间就是这样一家为影像从业者和爱好者打造的一体化解决方案平台，甚至成为很多摄影爱好者前往上海必到的摄影打卡胜地。

X-SPACE富士胶片影像空间坐落于上海知名地标淮海路 ，在历时2个月的焕新升级之后，1500平方米的大型空间内错落有致的两层空间，分布着富士全线影像产品，充裕的策展空间，为爱好者和从业者提供丰富的影像文化的深度和艺术的厚度。

此次升级改造，为影像爱好者带来了全新的感官体验。全线影像产品体验区展示了富士胶片的全线影像产品，从数码相机到一次性成像产品，再到影像输出设备，每一件展品都是时代记忆的见证者。参观者可以在历史墙上，回溯富士胶片90年的影像发展历程，感受其技术精华与艺术追求。

GFX专业场景体验区新增了六大真实体验场景，让观众更直观地感受GFX无反中画幅数码相机的卓越表现。摄影House of Photography|摄影之家位于二楼，集结了诸多优秀的富士胶片X-Photographer，促进摄影艺术的互通交流。X-Gallery专业展览区将呈现更多富士胶片中国合作摄影师、专业策展人和影像艺术家的杰作。

X-SPACE摄影工坊提供系统化的专业培训课程和工作坊，涵盖摄影基础、进阶技巧和创作实践等多个方面。X-SPACE书屋汇集了丰富的摄影书籍和影像资料，为摄影爱好者提供了一个理想的学习与交流空间。

"再定义――当代肖像摄影展"作为X-SPACE开幕特展，展示了当代肖像摄影的多元风貌，探索影像艺术在现代社会中的新定义。开幕当天，多位参展艺术家亲临现场并开展对谈活动，观众不仅可以欣赏到高质量的摄影作品，还能参与到现场的互动环节，与摄影师进行面对面的交流和学习。

X-SPACE的全新开幕活动，为摄影爱好者提供了多样化的互动体验、真实场景中的拍摄乐趣、专业展览与行业交流以及系统化的教学。富士胶片始终致力于推动影像科技与艺术的发展，通过X-SPACE这一平台，希望能够为全球的摄影爱好者和专业摄影师提供一个交流与学习的空间，激发更多创意与灵感，推动摄影艺术的不断进步。