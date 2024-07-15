激活你的小美“力” 索尼APS-C画幅微单ZV-E10 II新登场

【天极网数码频道】ZV-E10 II搭载约2600万有效像素的APS-C画幅Exmor R™ CMOS影像传感器和新一代BIONZ XR™影像处理器，并进一步改善了自动对焦性能和视频拍摄功能，更精准捕捉自然动态瞬间。ZV-E10 II加入了广受好评的创意外观滤镜，助力简单出好片。新增竖屏拍摄界面和触摸操作功能，更符合拍摄习惯，并为直播和数据传输优化了连接性能。续航方面升级为大容量NP-FZ100电池，长时间拍摄更轻松。ZV-E10 II小巧轻便，重量仅约377克1，方便日常和旅行拍摄携带。

ZV-E10 II继承了ZV系列相机备受欢迎的拍摄功能和设计，例如产品展示设定模式，一键背景虚化功能和多角度侧翻式液晶屏，并进一步提升了拍摄性能和易用性。

此外，本次也同时发布了紧凑型APS-C画幅电动变焦镜头E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II。升级后的套装镜头具备轻量化设计，与第一代产品相比，提供了更好的自动对焦和视频拍摄性能。

ZV-E10 II白色、黑色套机(E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II镜头)

外观时尚、轻便小巧

创造你的双影像美学

ZV-E10 II搭载的两个功能：创意外观滤镜和电影感Vlog设置，为创作者提供优质的照片和视频直出影像。

相机机内预设10种创意外观直出滤镜：标准(ST)，人像(PT)，中性(NT)，鲜明(VV)，鲜明2(VV2)，胶片(FL)，哑光(IN)，柔和高调(SH)，黑白(BW)和棕褐色(SE)。在照片和视频模式下，可自由调整个性化的直出风格，无需繁琐的后期即可轻松拍下充满故事氛围感的成片。这些创意外观滤镜都可以进一步定制，通过8个不同的参数进行编辑微调作品风格，创作者可以保存6个自定义风格滤镜在相机中进行复用。

电影感Vlog设置2，创作者只需点击触摸屏上的CineVlog On图标，便能轻松拍摄电影感的视频内容。开启该功能后相机将自动调整画面长宽比，帧速率和对焦过渡速度，以达到电影感视频的效果。此外，创作者可自由选择五种Look(风格)，例如优化肤色表现的S-Cinetone™和四种Mood(氛围)3进行创作，满足多种创意表达需求。

丰富的创意外观滤镜效果

ZV-E10 II的其他主要性能特点

759个相位检测自动对焦点4，可自动识别人/动物/鸟类的眼部并实时追踪

背照式Exmor R CMOS影像传感器提供了高感光低噪点的高质量影像，感光度范围为ISO 100-320005

适配超过70支索尼原厂E卡口镜头

高读出速度，更低果冻效应，支持拍摄5.6K超采样4K 60P6视频

支持升级的防抖增强模式7

支持大容量NP-FZ100电池，可拍摄约610张照片8，连续录制视频9长达约130分钟

实时眼部对焦

优化的拍摄体验

竖屏拍摄界面：相机菜单可根据握持方向自动切换垂直显示，方便用户进行竖拍内容创作。搭配多角度侧翻式液晶屏，为创作者提供更为便利的操控体验。

S&Q模式：支持 4K 60P和XAVC-S FHD 120P的视频拍摄规格，创作者可以使用S&Q模式10在最高5倍速慢动作(24P回放)的模式下记录慢动作镜头

产品展示设定：可在拍摄产品测评视频时轻松实现人物面部和产品之间快速、平滑的焦点转换

一键背景虚化：一键开启散焦模式，呈现柔美的背景虚化效果

面部优先自动曝光：可在不同光线环境中自动检测人物面部，调整曝光以优化面部亮度

美肤效果：可以拍出自然亮颜，减少被摄主体皮肤上的瑕疵

高速传输：搭载USB 3.2 Type-C®(高速USB 5 Gbps)端口，可通过Creators’ App轻松实现智能手机传输或PC高速有线传输，便于后期制作和社交媒体的内容分享11

机内缩时摄影功能12：可在相机内创建延时视频，曝光间隔可设置为1秒到60秒13

先进的智能3胶囊指向性麦克风：自动模式时，相机根据识别到的人脸或主体自动切换内置麦克风的指向性(可切换为“前指向”或“全指向”)。手动模式时，用户可选择“前指向”自拍，使用“后指向”或“全指向”录制旁白

 随机身附赠的防风罩可在户外环境拍摄时显著降低风噪

 MI热靴接口和3.5mm麦克风插孔可轻松连接外置麦克风

 支持通过5GHz14 Wi-Fi网络连接进行直播

 屏幕阅读器功能15：激活屏幕阅读器功能时，菜单屏幕上的文本会被大声朗读以辅助操作，包括菜单放大显示功能，以提供更便利的操作

竖屏拍摄界面

E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II的主要性能特点

E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II是索尼的第75支E卡口原厂镜头，具备紧凑小巧的镜身设计和灵活易用的焦段范围(全画幅等效焦距：24-75mm)，也是新款ZV-E10 II套装镜头。该镜头内置4枚非球面镜片和一枚ED(低色散)镜片带来高分辨率表现。E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II的最近对焦距离约为0.25m(16mm端)/ 0.30m (50mm端)，最大放大倍率约为0.215倍，提供出色的近摄性能以捕捉细节。在相机电源关闭时，E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II的总长度约为31.3mm，其小巧体积和仅约107克的重量使其成为日常拍摄的优选便携镜头。

E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II具备流畅、实用的电动变焦功能，也是视频拍摄的理想选择，在变焦时也可以使用自动对焦功能。内置光学防抖可与机身防抖协同工作16，包括在防抖增强模式下，可尽量减少视频中的模糊。E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II支持索尼微单的呼吸补偿功能17，可降低呼吸效应，让画面在焦点切换时更加平滑稳定。

新一代套机镜头E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II

环保索尼在行动

ZV-E10 II机身采用了SORPLAS™可再生材料18，在不影响机身功能的同时可减少对环境的影响。用于机身包装的索尼“Original Blend Material”再生纸不使用塑料且易于回收，同时使用了竹子、甘蔗纤维和再生纸等材料。在过去的11年里，索尼在数码相机和数码摄像机中使用的再生塑料已经替代了大约395吨19的原生塑料。

包装采用环保设计

价格和上市时间

索尼APS-C画幅微单™相机ZV-E10 II将于2024年7月中下旬上市销售。ZV-E10 II单机建议零售价6,899元;ZV-E10 II搭配E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II的套装建议零售价为7,499元。更多动态敬请垂询以下门店。



