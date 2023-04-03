苹果首款混合头显将于WWDC2023发布，或改变VR行业格局

【天极网数码频道】前不久，苹果宣布将于6月6日召开WWDC2023全球开发者大会，多方猜测苹果准备已久的混合现实头显设备将在这次WWDC中亮相。国外媒体彭博社最近表示，苹果将会在WWDC中正式展出这款设备，也让此前盛传的延期传闻不攻自破。

过去几天，知名分析师郭明Z发文称：“苹果并没有非常乐观看待AR/MR头戴设备的发布会，能重现一鸣惊人的「iPhone时刻」，故组装量产时程再度延后1-2个月至23Q3中后期，而这也为该新装置能否如市场期待般在WWDC2023亮相增添了变数。也是因为组装量产时程延后，故今年出货量仅为20-30万部，低于市场共识的50万部或以上。Apple没有非常乐观看待市场对AR/MR头戴装置发布会的反应之主要顾虑包括经济低迷、为追求量产故对部分硬件规格妥协 (如重量)、生态与应用准备程度与售价高 (3,000-4,000美元甚至更高) 等。”

由此引发不少用户对于苹果首款混合现实头显设备难产的担心，毕竟此前这款设备就已多次延期，虽然苹果方面从未承认过。如今VR行业开始退烧，但VR仍是未来极具发展前景的技术，目前受到冷落主要还是因为缺乏生态内容，用户空有硬件而没有足够内容去支撑，因此在新鲜感褪去后难免出现吃灰情况。

但作为一直以来都专注创新和改变世界的苹果，用户对其期待值甚高，而首款苹果混合现实头显设备也有望成为苹果在iPhone之后又一个开启的全新时代。苹果凭借优秀的交互设计，以及全面自主的硬件研发和创新能力，所及行业几乎都成为引领行业的存在，这也拔高了用户对于苹果首款混合头显设备的期待值。

作为苹果首款虚拟现实设备，苹果可谓用心至极。为了提前布局整个生态软件与技术，苹果在iPhone上推出过AR Maps、Object Capture、RealityKit 2等AR新功能，用户也可以通过苹果官网的文件以AR形式来感受iPhone的全方位展示。苹果将VR/AR技术解构，拆解成一个个小功能，塞进苹果其他设备中进行验证。去年发布的iOS 16上的锁屏技术，就是其中一种体现。包括iPad Pro上那颗LiDAR传感器，同样给用户带来AR应用体验以及精准的空间定位。

有消息表明，苹果苹果即将推出的AR/VR头显会运行以“xrOS”命名的系统，这也是原计划中命名为“RealityOS”或“rOS”的系统版本。但随着发布会的临近，苹果目前正全力完善xrOS系统，因此iOS以及iPadOSO该系统都将受到影响，更新规模大幅缩水，也足以说明苹果内部对于这款产品的重视程度。

在硬件方面，这款产品将会配备多个摄像头和LiDAR传感器，最大限度提升用户体验，并且让虚拟UI与现实完美融合，使得用户使用时可以更加轻松地用手指去控制它。如此高精度的传感器，将有助于第三方开发者来实现更多有趣的功能，让现实世界更加赛博朋克。

此外，苹果MR\VR设备将会配备4K和8K屏幕，如此高分辨率的屏幕对于虚拟现实设备而言十分有必要。由于虚拟现实设备的特殊性，屏幕距离眼睛过近，导致平时1080P或者2K屏幕在这种距离下依然能够清晰地看到像素点，所以更高分辨率就显得极为重要。同时，其中两个屏幕是来自索尼的Micro OLED屏幕，而另一个则是AMOLED屏幕。为了能够流畅支持如此高的分辨率，苹果或许会为这款设备搭载M1 Pro或是M2系列的芯片。

对于不少关注VR领域的用户而言，苹果的强势入场，或许有望改变目前VR市场格局。尤其是苹果生态珠玉在前，串联起所有苹果设备，为用户带来无与伦比的使用体验，苹果首款混合现实设备拥有天然生态优势，在加入苹果设备家庭之后，能够与其他设备产生联动，这是目前VR市场所不具备的。苹果也可能带来全新应用场景，更加贴合用户使用场景，毕竟目前VR单薄的使用体验实在过于局限，只能触达用户痒点而无法解决用户痛点，这是VR设备热度褪去最大的原因。苹果首款混合现实头显或许会改变这一现状，为整个行业注入一针强心剂。