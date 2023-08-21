“Natural Intelligence” 尼康对抗人工智能生成图片

【天极网数码频道】近日，尼康秘鲁携手广告公司Circus Grey Peru发起了“Natural Intelligence(自然智能)”系列活动。随着科技的不断发展，现在人工智能图像生成器只需简短的文字提示就可生成高度逼真的图像，对摄影等视觉行业产生了强烈冲击。尼康希望通过该活动提醒人们警惕对于人工智能图像的过度使用，现实世界其实充满着让人叹为观止的绝美景象，与其用人工智能去想象，不如拿起相机，用影像定格自然的鬼斧神工。

“我们生活在人工智能时代”，尼康秘鲁在其发布的视频中说到，“全世界上百万的人沉迷于通过输入几个关键词来创造超现实图像。这种对人造图像的沉迷让我们忘记世界其实充满了真实的奇妙自然景观。为此，我们发起了‘Natural Intelligence’活动，用我们的相机拍摄了壮观的真实自然图像，并仿照人工智能为每张照片加上了关键词。”

在视频中的每张照片都配有一句话，如 “像喷泉一样在喷水的超现实五彩迷你火山”、“以表现主义艺术风格绘制的迷幻色彩山脉”等，以此展示人工智能图像生成器来制成类似照片可能需要夸张怪异的提示。

当前，人们只需输入几个关键词，就可以生成各种虚拟图片，而这直接影响到了摄影师，尤其是在资源较少的地区。例如，在拉丁美洲，品牌越来越少雇用社论和广告摄影师，导致他们慢慢失去工作和薪水。借助这次活动，尼康维护了摄影师及其作品的价值。正如Circus Grey Peru首席运营官Charlie Tolmos所说的那样：“尼康对世界上所有的摄影师都有着重要的承诺，他们用自己的才华和审美让我们欣赏到了最美、最令人惊叹的影像。我们始终致力于支持摄影，因为正是它赋予了我们公司存在的意义。”

线上活动之外，尼康秘鲁也开展了全国性的线下活动。尼康将“Natural Intelligence”图片刊登在秘鲁街头的巨型广告牌和各类杂志上，而这一活动也收获了热烈的社会反响――高达99%的正面评价和95%的品牌认知度。如同广告所说的那样：“不要放弃真实的世界”，“Natural Intelligence”活动唤醒了人们对现实世界的重视，将激励更多人带着相机走出家门，记录美好世界。