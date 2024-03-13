朋友圈刷屏了！京东3C数码一口气定了3个年度目标

【天极网数码频道】伴随着AI手机、AIPC为代表的AI硬件等迎来爆发元年，AI将成为未来驱动用户换新的强劲动力，也为3C数码行业创新增长开启无限可能。3月13日，京东3C数码合作伙伴大会紧抓生成式AI的时代机遇，定下了三大目标：500款新品达成“先人一步”合作、15大趋势品类销售实现100%以上增长、创造出5000个年销售额过千万的“超级爆款”。

而围绕以上三大年度目标，京东3C数码在如何推动新品、打造趋势品类、创造超级爆款等方面推出了切实可行的解决方案，构建起品牌未来增长的新飞轮。

紧抓生成式AI的时代趋势与机遇，京东3C数码正式提出“AI换新加速计划”，积极拥抱AI新浪潮。AI硬件是京东3C数码今年携手品牌打造的最重要的趋势品类，京东3C数码已在站内上线了“AI装备馆”等AI硬件的专门阵地，未来将依托供应链与品牌深度共建，基于对用户需求趋势的洞察，推动个人大模型在PC、手机、投影仪等更多终端设备上广泛应用，加速AI硬件进一步普及，为用户提供更加高效、便捷的内容创作和智能体验，让生成式AI普惠每一位用户。同时，京东3C数码也将继续推动包括折叠屏手机、开放式耳机等在内的其它趋势品类普及，助力15个趋势品类2024年实现100%以上的销售增长。

在新品层面，京东为3C数码品牌提供了从新品孵化、蓄水种草、发售预热、新品日爆发到日常续销等全链路升级的营销能力，帮助新品加速成长，提升上新即打爆的确定性。仅2023年，就有数百款品牌新品选择在京东做了重磅首发。为了带给用户更极致的新品体验，京东正式宣布了3C数码新品“先人一步”计划，满足数码爱好者“抢鲜”体验的愿望。广大用户无需等待，就能在京东享受到3C数码新品先拿、权益先享、优惠先得的专属体验，真正打造出3C数码行业新品购买体验的天花板。京东正在加速和各品牌开展“先人一步”合作，2024年预计将为消费者提供1000款“先人一步”的3C数码新品。

同时，2024年，京东3C数码将继续发力以旧换新服务，整合30亿元加码以旧换新补贴。通过升级全产品周期的换新方案，做好低价优惠和极致体验，京东3C数码将与品牌携手打响以旧换新激活消费的“增长战”，撬动未来三年新品销售超 1000 亿元，助力新品可持续增长。

在爆品方面，已经建立了打造“超级爆品”行之有效的“PEPSI方法论”， 即Price(价格)、Exposure(曝光)、Persistent(持续性)、Stock(库存)、Interaction(反馈交互)，通过与品牌深度合作共建，提供具备行业竞争力的价格、长时间的高曝光、持久有效的投入、充足的库存、灵敏的用户需求反馈，助推活动周期内整体货盘每次活动周期的销量平均环比增长50%以上，成功将包括红魔手机、惠普笔记本、小米耳机、华为路由器在内的多款产品打造成为行业爆款，整体货盘每次活动周期的销量平均环比增长50%以上。今年京东将持续迭代3C数码“超级爆品”IP，加以新资源、新权益、新合作、新场景，5000个年销售额过千万元“超级爆款”的目标也将轻松拿捏。

2024年，京东3C数码将继续聚焦“多快好省”，围绕新品首发、趋势品类和超级爆品打造等举措，进一步升级营销内容和全渠道服务能力，早日实现三大年度目标，帮助品牌拓展更多生意增长机会。