轻量化超远摄定焦 索尼F2.8超远摄G大师镜头FE 300mm F2.8 GM OSS发布

【天极网数码频道】2023年11月07日，索尼(中国)有限公司正式发布了全画幅超远摄大光圈定焦G大师镜头FE 300mm F2.8 GM OSS(型号名：SEL300F28GM)。该镜头具备G大师镜头纤毫毕现的高分辨率和快速精准的自动对焦性能，约1470g(不含三脚架卡口)的轻量化和出色的重心平衡设计，让用户能够手持捕捉体育竞技或野生动物等快速移动题材的决定性瞬间。与同时发布的Alpha 9 III结合使用，可在AF/AE跟踪计算下实现120张/秒的高速连拍2，可在复杂且多变的运动状态下也能对被摄主体进行高精度跟踪。FE 300mm F2.8 GM OSS搭配轻量化的微单™机身可以减轻摄影师的负担，大幅减少长时间手持拍摄的疲劳感和负重感。此外，镜头还兼容可选的增倍镜3(需另购)，可实现最长600mm焦段范围拍摄(结合APS-C画幅相机使用可等效900mm4)。

FE 300mm F2.8 GM OSS是第19支G大师镜头，它的发布进一步强化了索尼Alpha影像系统，加上FE 400mm F2.8 GM OSS和FE 600mm F4 GM OSS，为体育竞技和野生动物等题材的创作表达提供了更为丰富的选择。

FE 300mm F2.8 GM OSS

Alpha 1+FE 300mm F2.8 GM OSS优异成像和唯美背景虚化

得益于索尼先进的光学设计技术，G大师镜头优异的影像分辨率和柔美的背景虚化可让主体更加清晰突出，快速精确的自动对焦性能可轻松捕捉体育竞技、新闻、活动和野生动物等摄影题材的决定性瞬间。创新的光学设计包括三枚Super ED(超低色散)镜片和一枚ED(低色散)镜片，可有效抑制色差，并实现从影像中心到边缘整个成像范围内的优异分辨率和对比度，让用户后期裁剪和编辑更加灵活。

优异的高分辨率及对比度表现

出色的背景虚化效果是G大师镜头的标志性特点之一，结合300mm焦距和F2.8 大光圈，可通过浅景深拍摄使被摄主体从背景中脱颖而出。每支FE 300mm F2.8 GM OSS镜头在制造过程中都经过单独校准来优化散景效果，同时11枚叶片实现的圆形光圈也有助于实现更为平滑的圆形光斑。

Alpha 7R V+SEL300F28GM+SEL20TC F5.6 1/1000s ISO500

快速精准自动对焦 捕捉决定性瞬间

结合优化的控制算法，两个高推力的XD线性马达提供了快速、精准与可靠的自动对焦性能。搭配新发布的Alpha 9 III，可在AF/AE跟踪时实现120张/秒的高速连拍2，并在拍摄体育竞技和野生动物等快速移动的主体或场景时，也不会错过精彩的瞬间。此外，搭配增倍镜3(需另购)使用，也可发挥较高的自动对焦性能。

配备两枚高推力XD线性马达

Alpha 7R V+SEL300F28GM+SEL20TC F5.6 1/1250s ISO2500

Alpha 1+SEL300F28GM F2.8 1/2000s ISO100

出色的机动性和操控性

优化的减重设计使FE 300mm F2.8 GM OSS成为索尼最轻1的超远摄定焦镜头，重量约为1470g(不含三脚架卡口)，内部镜筒通过采用高强度镁合金实现了坚固性和轻量化。设计时也考虑了平衡性，重量不集中在镜头前部使整体稳定性更高，在手持拍摄时也可以灵活准确地进行摇摄。此外，MODE3模式5提供了增强的取景稳定性和影像稳定算法，方便用户更为准确地捕捉动态场景。

此外，当与Alpha 9 III结合使用时可将“预设对焦”分配给功能环6，方便用户即刻将焦点调整到预设位置。此外， 4个可自定义的对焦保持按钮也增强了镜头的专业操控性。

轻量化设计，满足手持拍摄及高机动性拍摄需求

价格和上市时间

索尼全画幅超远摄大光圈定焦G大师镜头FE 300mm F2.8 GM OSS将于2024年1月下旬上市销售，建议零售价：45,999元。敬请点击了解产品详情：FE 300mm F2.8 GM OSS。