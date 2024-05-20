京东3C数码采销称100次比价换来每周一全网最低价

【天极网数码频道】每周一，京东都会如期带来“疯狂星期一”活动，海量3C数码好物低至真5折。在5月20日的直播中，采销主播表示，为了每周一给大家带来更低的价格和更好的产品，每周的筹备工作都要进行超100次比价，不仅要通过系统、智能技术进行价格对比，还会根据当天直播的产品，不断去各直播间、平台手动搜索价格，以确保每周一来京东APP搜【1】、在京东3C数码“疯狂星期一”下单的用户买到真正便宜的好产品。

京东采销在直播中还提到，现在自己也养成了买东西多比价的习惯，多个平台对比一下真的会有更低的好价格。从学习机、投影仪、打印机、运动手表，再到蓝牙耳机、文具套装、图书、手机支架等，每一样产品，京东采销直播间都在一次次对比中，不断为消费者带来更低的好价格与好产品。

正是因为京东采销直播间坚持“无佣金、无坑位费、无套路”的原则，商家无需支付高昂的成本，就能和京东一起让利给消费者，让消费者在“疯狂星期一”买到真5折的好产品。对此网友也表示，主播比价100次换来每周一全网最低价，这种“苦功夫”是京东采销的特色所在，每个周一已经习惯打开京东APP搜【1】，去京东3C数码“疯狂星期一”活动逛一逛，发现更多惊喜。