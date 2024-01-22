3C数码成为新式年货 京东3C数码年货节以旧换新至高补贴2000

【天极网数码频道】龙年春节的脚步越来越近了，学生们已经踏上寒假之旅，职场人开始进入年底工作总结的阶段，退休中的父母也开始紧锣密鼓地置办年货。手机、电脑、数码等作为年轻人送自己、送朋友、送父母的“新式”年货广受关注。当下，京东3C数码年货节正在进行中，为了让更多人能以更低的价格入手各类3C数码好物，新品价格直降，爆款低价惊喜等陆续上演，还有以旧换新至高补贴2000、至高24期免息、额外补贴再减50等优惠福利可享，让每个人都可以在京东挑到自己心仪的春节年礼。

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小朋友喜欢过春节，除了有压岁钱收还有新年礼物可以选。电话手表为孩子和家长提供了便捷的通信方式，也成为小孩哥、小孩姐们人手一只的社交工具。小天才电话手表Q2A，定位全新升级，实时视频通话，无论是遇到紧急情况还是日常交流都能方便快捷地沟通。京东价549元还享2年全国联保，送1年碎屏险，还享180天只换不修。送孩子书没有任何家长会拒绝。《如果历史是一群喵》系列漫画，用漫画的形式解读古代中国数千年一众英雄豪杰升迁称霸的历史故事，寓教于乐的让孩子们在漫画中学到知识。京东13册一套388.8元。过年不只是孩子们轻松快乐的享受假期，辛苦工作一年的大人也可以开心的当个小孩。索尼PS5光驱版游戏机(轻薄版)，体积更小，储存空间更大，大人小孩都可以畅享游戏带来的快乐。京东价3599元。

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