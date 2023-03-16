苹果开源代码出现“realityOS”引用，或与头显设备相关

【天极网数码频道】最近有人发现，苹果在Github上有相关代码继续引用了“realityOS”，这或许和苹果即将发布的全新头显设备有关。

苹果开源代码中对realityOS的引用已经出现了好几个月，并且在苹果最新的OSS内容中隐藏着大量realityOS的参考资料。这似乎印证了苹果正在开发全新自主操作系统的传言，将拥有独特的模拟器工具。爆料人表示，“PLATFORM_WOLF”是苹果realityOS的代号。这段代码也是最新添加进去的。

此前就传出消息，苹果即将推出的AR/VR头显会运行以“xrOS”命名的系统，这也是原计划中命名为“realityOS”或“rOS”的系统版本。尤其是，有人发现一家名为Deep Dive LLC的空壳公司已经在多个国家注册了“xrOS”的商标，而苹果就经常使用空壳公司为尚未上市的产品秘密注册商标。

所以苹果MR虚拟现实设备将会搭载xrOS，目前已经被不少业内人士所认同。虚拟现实设备这十年来异军突起，曾经爆火，虽然之后热度骤降。但是随着元宇宙的崛起，有关虚拟现实设备的话题也开始被炒热，虚拟现实设备成为未来科技厂商的兵家必争之地，这其中自然少不了如今的科技巨头苹果。

但这么多年过去，苹果并没有推出过一款虚拟现实设备。有很多人认为苹果在摆烂，实则不然，在这几年间，苹果在iPhone上相继推出过AR Maps、Object Capture、RealityKit 2等AR新功能，用户也可以通过苹果官网的文件以AR形式来感受iPhone的全方位展示。这些都是苹果在AR领域的一些试水，同样表明苹果其实一直参与其中，只是产品尚未成熟之前不会推向市场。

如今实机成熟，虽然有很多声音认为由于苹果虚拟现实设备遇到一些生产上的问题，会推迟发布，但目前的共识是今年苹果将会发布这一设备。既然硬件将发布，那么软件必然不能缺席，xrOS的重要性也就不言而喻。所以苹果全力开发xrOS的消息颇具可信度，对iOS 17造成资源挤压不可避免，尤其是这几年的iOS系统确实在走下坡路。

回看这几年苹果的业务线，无论是芯片还是产品，都取得了不错的成果。但是M系列芯片的诞生，无可避免挤压了A系芯片的生存空间，所以A16芯片相较A15并没有太多提升。而在系统中也是一样的情况，原先苹果就已经要负责iPadOS、iOS以及MacOS的开发，尤其是iPadOS和MacOS，苹果似乎想要打通这两个系统，所以在资源上难免出现分配不均匀。

这也是为何iOS 16和iPadOS 16以及MacOS 13推出时存在这么多Bug的原因，多业务线让苹果内部开发人员分身乏术，同时受到疫情影响，居家办公降低了工作效率，导致软件开发出现了各种问题。如今苹果虚拟现实设备发布在即，xrOS的完善自然是重中之重，苹果抽调资源给xrOS也就毫不奇怪了。

根据可靠消息，苹果将会在年中的WWDC2023上正式发布首款虚拟现实头显设备，在经历多次跳票之后，苹果头显设备能否给整个虚拟现实市场注入新的活力，掀起市场热潮，也是这次的看点之一。