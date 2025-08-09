《花儿与少年》同款翻译机京东热销 讯飞双屏翻译机2.0享超值特惠

【天极网数码频道】8月9日，《花儿与少年・同心季》在观众翘首期盼中迎来首播。节目中，花少团成员受到马达加斯加驻华大使让・路易・罗班松及夫人的亲切接见与款待，大使夫妇热情洋溢地向嘉宾们介绍了马达加斯加独特的美食与自然风光。在交流过程中，节目嘉宾展示了为此次旅程精心准备的科大讯飞双屏翻译机2.0，现场测试其翻译效果。令人印象深刻的是，宴会结束时，嘉宾还特意通过翻译机用当地语言向大使夫妇表达了诚挚谢意。明星同款翻译机京东热销中，不仅价格优惠可享花少专享价，下单即有机会参与免单抽奖，赢取价值5999元的同款产品。即日起至8月15日期间下单的用户，还可额外获赠公牛多国旅行转换器，为即将启程的出境游提供更多便利。打开京东APP搜索“讯飞双屏翻译机”，即可入手明星同款。

这款被誉为“语言沟通神器”的智能设备，不仅拥有小巧的机身和创新的双屏设计，更搭载了行业领先的离线翻译技术，即便是在网络不给力的异国，也能帮助明星嘉宾们实现与国外友人的顺畅交流。

讯飞双屏翻译机2.0搭载了多项突破性技术，让沟通效率提升45%，翻译准确率提升50%，成为明星嘉宾们的得力助手，自如应对各种复杂场景。哪怕是在非洲偏远地区网络信号不佳的情况下，凭借内置的国产离线大模型，依然能够实现18种语言的精准离线翻译，解决了出境游最令人头疼的网络差和沟通难两大难题。

该翻译机还拥有8米远距离拾音功能以及1米音障强降噪技术，在人声鼎沸的集市或嘈杂的交通工具上，也能清晰捕捉对话内容，不用担心听错或听漏。创新的双屏设计不仅支持30人5种语言同步翻译，还能根据多人场景和一对一场景切换全向、定向收音模式，无论是商务会议还是朋友闲聊都能应对自如。35种语言自动识别和17大行业专业术语库的加持，更让其成为商务人士开拓国际市场的得力助手。

暑假出游高峰仍在持续，无论是计划出境旅游的游客，还是需要频繁进行跨国交流的商务人士，讯飞双屏翻译机2.0都是不可或缺的旅行伴侣。它不仅能让语言不再成为探索世界的障碍，更能为跨国商务洽谈提供专业支持。如果你也想拥有节目中嘉宾们同款翻译机，那就快来京东下单吧!