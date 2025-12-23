【天极网数码频道】12月23日，京东与全球领先的存储解决方案提供商西部数据正式签署战略合作协议。双方将围绕移动机械硬盘与机械硬盘两大品类展开深度共建，通过资源整合与技术创新，为用户打造更高效、更可靠的存储解决方案，共同推动存储产品在消费与企业级市场的创新布局与体验升级。

当前，人工智能技术快速发展，大模型训练与推理应用催生了海量存储需求，全球存储行业正经历着前所未有的变革，也持续面临着产能紧张与成本上行的双重压力。在此背景下，京东与西部数据的战略合作显得尤为重要。京东作为以供应链为基础的技术与服务企业，依托覆盖全国的仓网布局、稳定可靠的超级供应链体系，以及全渠道服务能力，持续为消费者与合作伙伴提供稳定可靠的支持;西部数据始终走在存储创新前沿，致力于为全球用户提供可扩展、可持续的存储解决方案。基于双方坚实的协作基础，在整体货源紧缺的情况下，西部数据将全力保障京东消费者的稳定供给。以此为契机，双方进一步拓展合作维度，开展多层面、深层次的战略共建，共同应对行业挑战、把握市场机遇。

根据协议，双方将重点深耕大容量细分市场，特别是在移动机械硬盘大容量系列，将针对办公、自媒体及户外爱好者等特定人群展开精准营销，发挥独家容量段的产品优势，满足用户对便携与大存储的双重需求。同时，针对学生群体，双方将通过线上线下联动的方式，线上推出“存一点”学生专属活动，并结合进高校活动，通过实体体验与互动，强化西部数据在学生群体中的品牌心智。在爆品打造方面，双方将聚焦西部数据的WD easystore全系列新品，通过月度品牌日等活动持续投入资源，打造品类趋势标杆。

在生态建设方面，京东将持续完善西部数据产品的渠道生态，在巩固自营体系的同时，积极引入优质第三方商家，提供定制化政策支持，构建更健全的销售与服务网络。值得关注的是，西部数据全线产品也将陆续入驻京东Mall、京东电器超级体验店等线下渠道，通过场景化展示与体验互动，打通线下种草与线上转化的闭环，为用户提供更直观、便捷的产品消费体验。

京东与西部数据通过此次战略合作，携手为消费者带来覆盖多场景的高品质存储解决方案。面向个人与移动存储需求，西部数据的WD easystore系列及130MB/s高速传输的WD_Black P10系列移动机械硬盘，兼顾便携性与大容量，满足日常备份、内容创作与时尚外观的多元体验;针对专业用户与严苛环境，G-DRIVE品牌的极客系列三防移动机械硬盘则以坚固设计与高速接口，保障数据在户外与移动中的安全可靠。在台式机与系统级存储方面，西部数据蓝盘专为日常办公与AI应用优化，红盘则针对NAS环境设计，支持家庭与小企业搭建私有云存储;而紫盘监控级硬盘凭借CMR技术与高稳定性，为安防系统提供持久、可靠的视频存储支持。

随着AI技术在企业端加速落地，中小企业对高性能、大容量硬盘的需求日益显著。京东将依托自身供应链能力，结合西部数据产能规划，协同推动大容量产品在企业市场的增长，助力各类用户实现数据存储的效能提升与成本优化。与此同时，针对机械硬盘在组装电脑、监控设备、NAS主机及服务器等多元场景的广泛应用，京东将充分发挥超级供应链、金融与物流的综合能力，与西部数据紧密协同，在保障产品稳定供应的同时，实现用户存储成本与使用效率的双向提升。

京东与西部数据此次合作，不仅是双方在资源、渠道与营销上的深度融合，更是基于用户真实需求与行业发展趋势所做出的积极响应。未来，双方将持续通过数据共享、资源联动与联合运营，共同构建更敏捷、更可持续的存储产品供应链，在技术迭代与市场变化中持续优化体验，助力不同需求的用户在京东获得专业、安心、高效的存储服务。