【天极网数码频道】80 年代的全家福、90 年代的婚纱照、00年代的房屋拆迁留影…… 一张张黑白或彩色的老照片，串联起社会发展的轨迹。永久牌自行车、90 年代 “新三大件”、千禧年的黑胶唱片等时代印记，沉淀为一代人的集体记忆。

热爱生活的个体，总希望记录三餐四季的家庭日常，但纸质照片易随时间泛黄、破损甚至遗失。当原始记录无法留存，部分记忆也随之淡化。家庭影像的出现，为这类记忆提供了更持久的保存载体――它不仅是照片的动态延伸，更能通过叙事呈现事件背景与情感细节。第三届家庭影像展开幕片《爱国少女》(韩国)，以1996年卢泰愚审判为时代背景，通过主角南雅琅对父母辈奋斗史的回忆，将个人经历与时代变迁相连，以微观视角呈现历史语境下的个体命运，印证了家庭影像的叙事价值。

第三届家庭影像展《爱国少女》剧照 导演南雅琅

家庭影像的核心价值，在于以个人视角记录真实生活，既留存私人记忆，也折射时代特征，让抽象的时间流逝与社会变迁变得具象可感。在信息碎片化的当下，这种真实记录的需求愈发凸显。

从需求出发的家庭影像场域探索

家庭影像的普及，离不开便捷、适配的工具支持与多元的生态赋能。近日，第三届家庭影像展圆满落幕。影展期间，全球影像场景产品生态开创者品牌 SmallRig(斯莫格)与家庭影像FamilyLens联合发起「家庭影像场景共创计划」，邀请全球创作者与普通家庭参与，围绕产品共创、作品推广、内容共创三大方向，降低家庭影像创作门槛，推动家庭场景成为影像创作的核心场域。

SmallRig(斯莫格)与家庭影像FamilyLens联合发起「家庭影像场景共创计划」

乐其创新SmallRig创始人兼CEO 周阳在活动中表示：“我们希望家庭影像创作者通过镜头与思考，丰富家庭叙事的表达，而传播本身也是对这种叙事的延伸。”这一理念与家庭影像展创始人顾雪的观点形成呼应，她认为：“家庭影像不止是记录，更能让拍摄者重新走进家庭、理解彼此。我们希望通过实操指导，让更多人以日常、轻便的方式开启拍摄。”双方的合作，本质上是围绕“用户记录需求”展开的资源整合，家庭影像展提供内容生态与创作引导，SmallRig斯莫格则输出适配场景的硬件支持与共创机制。

为解决家庭拍摄中的常见痛点，SmallRig斯莫格在活动现场发布「家庭影像套装」，包含麦克风、补光灯、便携支架三类核心设备，精准匹配日常家庭拍摄的音质、光线与稳定性需求。同时，双方共同搭建互动影像装置空间，打破传统影展 “单向观看” 的模式，让观众从旁观者转变为提问者、记录者与共创者，沉浸式体验影像创作的全过程。

SmallRig&FamilyLens家庭影像套装体验 现场讲解

家庭影像是对抗成长、衰老与遗忘的武器

从本质而言，家庭影像的核心功能是留存记忆、连接情感。每一次拍摄，都是对时间流逝的记录 ―― 晨光中的餐桌、节日团聚的笑声、深夜归家的灯光等日常片段，在未来都将成为唤醒情感的载体。对于阿尔兹海默症患者，旧日影像可唤醒熟悉的情感联结;对于成长中的个体，家庭影像能提供身份认同的参照。这类记录，让衰老、分离等生命常态下的情感需求得到回应，成为个体对抗遗忘、获得心灵慰藉的重要载体。

SmallRig斯莫格家庭影像场景共创计划，以 “生态构建者” 的角色，搭建起从创作到传播的完整链路：通过征集大众创意，借助展映、影像节等渠道让家庭故事实现公共表达;通过线下工作坊提供实操指导，以资金以及产品支持优质内容生产，形成“创作-赋能-传播”的闭环。本届影展中，乐其SmallRig影像发展基金发起“公益影像奖”，联合策划公益影像单元，聚焦家庭内部的情感需求与精神困境。参展作品《瑞浠的十四岁》呈现留守儿童与父母的分离焦虑，《昨天丢了袜子》展现阿尔兹海默症患者的精神世界，《老吾姥》探讨衰老与归属，《上山的人》关注双向情感障碍群体，这些作品均以真实家庭场景为切入点，传递 “始于看见，归于理解” 的公益理念。

公益影像单元现场

周阳在谈及公益影像支持时表示：“我们愿意为聚焦家庭的公益影像创作者提供平台与资源。无论市场环境如何，技术服务于人的初心不会改变，我们相信科技能为生活带来更温暖的连接。”

影像技术人文化回归用户本质

影像的本质，从来不在于像素参数或拍摄技巧，而在于连接人与人之间的真实情感。这一认知，与 SmallRig斯莫格“用户第一”的核心逻辑高度契合――将用户需求作为产品与计划的出发点，让影像技术真正服务于人的表达。

当从用户视角审视影像创作，核心命题从“技术能实现什么”转变为“用户需要什么”。不同群体的拍摄需求存在显著差异：残障群体同样有记录生活、表达自我的诉求，但面临操作便捷性、设备适配性等特殊挑战。为此，SmallRig斯莫格针对残障群体定制专属拍摄解决方案，通过降低操作门槛、优化设备适配性，让这一群体的影像表达成为可能。这种实践，不仅是产品的迭代升级，更体现了技术超越商业逻辑的人文关怀 ―― 让每一个个体的视角都能被看见，让每一段家庭故事都有记录的可能。

SmallRig斯莫格用户共创案例――加拿大创作者轮椅稳定器拍摄支架

商业的核心逻辑是满足用户需求，而影像作为直抵心灵的沟通方式，成为 SmallRig斯莫格连接用户的纽带。从家庭影像套装对日常拍摄痛点的解决，到共创计划对普通创作者的赋能，再到残障群体专属方案的定制，SmallRig斯莫格的实践始终围绕 “用户需求” 展开：通过用户反馈优化产品操作流程，通过场景化设计提升使用体验，让技术成为延伸情感表达的 “温暖触角”。

第三届家庭影像展现场：观众体验家庭影像套装

在人人皆可记录的时代，影像的真正力量在于 “连接”―― 连接过去与当下，连接个体与他人，连接技术与情感。SmallRig斯莫格的探索，以 “用户第一” 为核心，将家庭影像的本质(情感记录与表达)与行业实践相结合：通过适配场景的产品降低创作门槛，通过共创生态拓宽传播渠道，通过公益视角延伸人文价值。这种实践不仅让更多家庭故事得以留存，更让影像回归 “服务于人” 的本质，在技术与人文的平衡中，为行业提供了可参考的发展样本。而那些被记录的家庭片段，最终将汇聚成跨越个体的情感共鸣，让每一个人在他人的故事里，看见自己与 “家” 的联结。