佳能扩充“FLEX ZOOM LENS”系列电影镜头产品阵容，并提供固件升级

【天极网数码频道】2023年4月3日，佳能(中国)有限公司发布 “FLEX ZOOM LENS” 电影镜头系列新品广角变焦镜头CN-E14-35mm T1.7 L S/SP和远摄变焦镜头CN-E31.5-95mm T1.7 L S/SP。两者均支持Super35mm摄影机，进一步扩充了产品阵容。同时，佳能*1将发售“RL-S1”、“RL-S2”、“RL-F1”、“RL-F2”后镜组套件，并开展后镜组套件更换服务，使镜头能够在兼容“全画幅”和“Super35mm”之间自由切换。

CN-E14-35mm T1.7 L S(EF卡口)

CN-E31.5-95mm T1.7 L S(EF卡口)

支持Super35mm摄影机，实现大口径T1.7*2光圈

Super35mm摄影机凭借其机动性与操作性优势，已广泛应用于视频制作现场的拍摄。因此，对这种规格的高性能变焦镜头的需求也越来越大。本次佳能全新发布的两款镜头支持搭载了Super35mm影像传感器的摄影机，能广泛应用于电影、电视剧、商业广告等影视制作。同时，其作为追求极致影像美的大口径光圈变焦镜头，其在整个变焦范围内最大光圈为T1.7，光学性能高，可通过自然的虚化特性实现更佳艺术表现力，并且实现了对现有六款“定焦镜头”焦距范围的全覆盖，即便在浅景深条件下也能呈现实现令人印象深刻、充满情感的影像作品。此外，两款镜头采用了大口径非球面镜片和异常色散镜片，并以佳能多年积累的光学技术对镜头进行优化配置。能很好地抑制诸如色差和眩光等现象发生。因此，可以保障在整个变焦范围内，从画面中心到边缘都呈现8K影像所要求的高光学性能。

丰富的后镜组套件，灵活对应各种摄影机

佳能此次对含新产品在内的“FLEX ZOOM LENS”四种机型推出了后镜组套件更换服务，再加上镜头支持更换镜头卡口(“EF卡口”和“PL卡口”)，且支持各种通讯功能*3，因此可匹配多种摄影机及摄影风格，实现更加灵活的镜头运用。后镜组套件是可以变换成像圈的光学部件，通过后镜组套件“RL-S1”、“RL-S2”的更换，可以把2022年上市的可支持全画幅影像传感器的广角/远摄变焦镜头*4作为支持搭载了Super35mm影像传感器的摄影机镜头使用。同样，通过后镜组套件“RL-F1”、“RL-F2”的更换，可以将支持搭载了Super35mm影像传感器的广角/远摄变焦镜头作为可支持全画幅影像传感器的广角/远摄变焦镜头使用。“FLEX ZOOM LENS”系列是通用性很高的镜头，可大大提升您的镜头的使用率。

进一步提升性能与应用优势，佳能将为CINEMA EOS系列摄像机提供固件升级

伴随“FLEX ZOOM LENS”系列电影镜头产品阵容的扩充，佳能同步发布了CINEMA EOS系列摄像机的固件升级计划，进一步提升其性能及应用优势，为用户创造更多价值。

*1.为方便读者理解，本文中佳能可指代：佳能(中国)有限公司，佳能股份有限公司，佳能品牌。

*2.F数值是由镜头的焦距和光圈计算出来的亮度理论值，而T数值是包括F数值中玻璃的透光率的数值，电影镜头的亮度一般用T数值表示。

*3.EF卡口与EF卡口通信协议兼容，PL卡口与电影制作行业中广泛使用的Cooke公司的“/i Technology”及ZEISS公司的“eXtended Data”兼容。

*4.“CN-E20-50mm T2.4 L F/FP”(2022年6月上市)、“CN-E45-135mm T2.4 L F/FP”(2022年9月上市)。