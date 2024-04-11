京东上线提前7天抢先首发西伯利亚羽DM02降噪耳机 下单可享6期免息福利

【天极网数码频道】西伯利亚旗下音乐品牌西伯利亚羽推出新品DM02降噪耳机，其中云烟白、天青白两款配色将于4月11日10点在京东提前7天抢先首发，售价为129元，在京东下单可享6期免息福利，晒单还可返10元E卡。西伯利亚羽DM02降噪耳机音效通过Hi-res金标认证，续航强悍可达81小时，多种畅听模式随心选择，并支持电脑、手机双设备同时连接，高速稳定功耗低。

西伯利亚羽DM02降噪耳机颜值出众，多巴胺配色潮流时尚，无论是挂脖还是佩戴都好看。内里为科技纳米记忆棉，搭配5D透气高仿蛋白皮，戴着就像让耳朵睡进了沙发里，不夹头不压耳也不闷汗，软软乎乎戴一整天都舒适。无论是在职场还是外出旅行，凹造型化身潮男潮女都非常轻松，怎么搭配都舒适好看。

配置方面，西伯利亚羽DM02降噪耳机采用HIFI级进口钛膜喇叭，大功率高音音圈呈现高清解析力，带来广阔声场，且通过Hi-Res AUDIO金标认证，人声清晰饱满，音质更动听，LHDC环绕立体声音质让每一次佩戴都是专属的耳边私人音乐会，走哪听哪无拘无束。高性能ANC主动降噪技术可自动识别噪音并发出修正信号，降噪深度达40dB，将不同场景的所有噪音拒之耳外，耳机一戴世界与我无关，看书学习专注力拉满，让你彻底沉浸在自己的小宇宙中。而AI通话降噪能准确识别人声并阻挡周围噪音，让通话更高清，随时随地都能煲个电话粥。此外，一键即可切换电子通透模式，这样听歌的同时也能听见外界声音，不错过重要信息。

从日常听音乐到回家打电竞，这款耳机都十分适配。西伯利亚羽DM02降噪耳机延时低至38ms，声画更同步不影响游戏走位和操作。此外耳机的整体续航时间也达到了81H，不论游戏还是外出都无需担心续航问题，是i人出行的好搭子，戴上耳机不用摘，可一路听到目的地。身量小巧，可轻松折叠收纳进包包。多功能按键设计让操作一目了然，中文语音播报听得更清晰。全新升级蓝牙V5.3，传输稳定不掉线，可同时与两台蓝牙设备连接，连麦看剧或者听歌都行，创造丰富的交互体验。

想要第一时间尝鲜新机的消费者，京东“先人一步”计划会为用户提供极致的新品购机服务体验和专属权益。本次全新上市的西伯利亚羽DM02降噪耳机新品将于4月11日10点在京东抢先首发，心动的朋友们，快来京东先人一步入手新品耳机吧。