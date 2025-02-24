DeepSeek本地部署如何选？跟着京东采销推荐选购专业级工作站产品

【天极网数码频道】DeepSeek凭借高效的运算效率、免费开源和性价比迅速在全球走红。除了通过线上接入体验DeepSeek外，越来越多的用户尤其是企业用户开始本地部署DeepSeek，以获得更好的使用体验和满足个性化需求。为此，京东携手品牌盘点了适合本地化部署DeepSeek的台式机、工作站产品，并上线了“DeepSeek-R1系列模型应用场景与选型指南”，可为在京东下单服务器的用户提供专业工程师免费1V1服务， 全方位满足用户从选型到部署的需求。打开京东App搜索“DeepSeek”进入京东AI装备馆，即可探索适用于DeepSeek的本地化部署设备。

要在本地部署DeepSeek，可以按照以下三步操作。首先，访问Ollama官网，下载并安装适合操作系统的版本。接着，在Ollama官网中搜索“DeepSeek-R1”模型，根据设备性能选择合适的模型大小，并复制相应的安装命令。最后，打开Windows PowerShell，粘贴并运行复制的命令，即可完成模型的安装。

DeepSeek-R1目前已经发布了1.5b/7b/8b/14b/32b/70b/671b共7类不同参数量的大模型版本，小至10亿参数，大至6710亿参数，适配自然语言处理、内容生成创作、数据分析与决策支持、教育培训、多元场景和垂直领域专业化任务等不同的场景需求和功能，相对应的也需要不同级别的硬件性能配置, 参数越大所需的计算资源就越大。为了让用户能迅速找到匹配自身需求的机型，京东采销针对适配各版本模型的电脑、服务器进行了分类配置和产品推荐，用户可根据预算和需求进行选择。

个人消费者在日常生活和学习场景中，想要满足文本生成基础问题、基础图像处理等需求，可选择1.5b/7b/8b这三类参数量的模型，通过个人笔记本、台式机就能完成DeepSeek本地部署。1.5b模型需要最低4G显卡，推荐GTX 1050及以上显卡，CPU最低4核，内存最低8G。如果想选择更专业的工作站产品，联想ThinkStation P360工作站就能满足需求，支持英特尔12代酷睿处理器、DDR5 4800内存，标配2个3.5寸硬盘，部署费用低性价比高。7b/8b模型则需要8G显卡、CPU最低8核、内存最低16GB。工作站产品中，联想ThinkStation P3工作站搭载英特尔第十四代处理器，亦可兼容第13代处理器，至高支持英伟达RTX A5000显卡，可以满足硬件配置需求。此外，浪潮NF5280M5机架服务器适配于以上三个版本，用户可根据自己的预算以及需求个性化选择对应的配置。

企业想要实现多语言处理、AI推理、智能数据分析、专业图像处理等需求，可选择DeepSeek-R1 14b/32b模型进行本地化部署，但其对硬件配置有更高要求。其中，14b模式需要16G显卡、12核CPU和32G内存，至少是RTX4000Ada及以上显卡。全能型高性能的联想ThinkStation P5工作站可满足硬件配置需求。它拥有高达24个核心，支持两张英伟达RTX A6000顶级专业显卡，还拥有512GB DDR5内存以及48TB的存储空间。此外，浪潮元脑NF5280M6也适配该版本，搭载第三代至强可扩展处理器，支持2颗至强双路并行计算，为企业数据中心和通信网络应用提供强悍性能，能进一步提升新一代云计算、大数据、深度学习等IT应用效率。而32b模式则需要24G显卡、16核CPU和64G内存，推荐A6000及以上显卡并行计算，联想ThinkStation P620与更高配置的浪潮元脑NF5280M6可满足要求。

如果是大型企业、高端设计、科研和企业级应用，这类高性能需求场景可选择70b模型，可完成深度学习、复杂数据分析和高级图像处理等功能;或者直接升级到满血版670b版本，适用于气候建模、基因组分析等更加高精尖的场景。目前，70b模型需要拥有2个A100 80G显卡或4个RTX4090显卡并行，配备32核CPU和128G的内存。联想ThinkStation PX AI工作站搭载了最新的Intel至强系列双路CPU，配合NVIDIA或AMD的高端专业级GPU，可满足需求，为处理海量数据和执行复杂算法提供坚实基础。此外，高配置的浪潮元脑NF5280M6同样可满足该硬件配置。更大规模的DeepSeek-R1:670b(满血版)则需8个A100或H100显卡并行，配备64核CPU及512GB内存，有上述需求的消费者可在京东下单相应配置的工作站，或直接入手相关DIY产品自行搭建。

除了联想和浪潮，京东还携手戴尔、华三、珑京、技嘉、云轩、宽科、华硕、数聚红芯等品牌，为DeepSeek-R1模型的本地部署提供了丰富的工作站选择。此外，京东还配备了专业的工程师团队，为用户提供免费1V1服务，从选型咨询到部署调试，全方位解决用户在部署过程中遇到的问题，帮助用户顺利实现DeepSeek本地部署。现在打开京东App搜索“DeepSeek”进入京东AI装备馆，即可选购适用于DeepSeek本地化部署的工作站设备，也可选购已搭载DeepSeek的更多3C数码好物，探索AI的无限可能。