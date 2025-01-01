购3C数码至高8折 2025年江苏国补京东首单用户已收货

【天极网数码频道】“没想到，新年的第一天就收到了用国补买的新电脑，真的特别高兴。”江苏苏州的李先生兴奋地说道。其实，李先生早就有了更换电脑的想法，但因工作太过繁忙，一直没机会挑选下单。他原本以为2024年的国家补贴活动已经结束，只能按原价入手新电脑。没想到1月1日早上在浏览京东页面时发现2025年国家补贴活动延续了，就立马下单了一台高端笔记本电脑当作送给自己2025年的新年礼物。这台原价一万多元的笔记本电脑，在享受国家补贴后，李先生只花了8000多元就拿到手了，省了不少钱。李先生也成为了2025年江苏国补京东首单用户。

据悉，2025年江苏省家电以旧换新已于2025年1月1日上线，国家对家电、电脑八大品类及N类其他家电发放补贴，电脑品类包括笔记本、台式机、游戏本、组装电脑等符合一级、二级能效的产品。其中，一级能耗产品可享20%补贴，二级能耗产品可享15%补贴，每位用户每类产品仅可享受1件商品补贴，每类商品至高享8折。

除江苏外，目前上海、湖北、湖南等多地2025年国家补贴活动均已在京东率先上线，其他城市将陆续上线。消费者来京东搜索“3C补贴”即可进入活动会场领取资格，购买包括电脑在内的单件/单次商品，享受国家补贴至高8折。

值得一提的是，2025年部分省市积极响应国家促进消费的政策号召，对补贴范围进行了扩容，从原先的8大类扩展至“8+N”类，进一步丰富了消费者的选择空间。以湖北省为例，补贴范围涵盖12类大家电、N类其他家电。N类产品，包括不限于智能门锁、投影仪、智能穿戴设备(AR、VR等智能穿戴设备)、消费级无人机、消费级机器人、3C服务器、智能运动装备(含运动相机)、学习机(含游戏机)、耳机、移动充电宝、闺蜜机、监控摄像、翻译机、相机(不含镜头)等等。

新的一年，如果想要换新电脑、投影仪、打印机等3C数码产品，就来京东APP搜索“3C补贴”进入会场，下单心仪产品，享受国家补贴至高8折。