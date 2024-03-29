小米SU7售价21.59万起 来京东购小米3C数码产品可享超值福利

【天极网数码频道】3月28日，小米SU7正式发布，提供标准版、Pro、Max三个版本，售价21.59万元起，此外还提供了独一无二的创始版。通过小米澎湃OS生态操作系统，小米全面打通了人、车、家三大场景，为消费者带来全新体验。京东作为小米长期战略级合作伙伴，多年来一直保持深度合作。本次小米SU7发布，吸引了众多消费者围观与热议，京东也在第一时间为消费者带来了小米SU7优先试驾权，并推出了小米3C数码产品超值福利。用户在京东APP搜索“小米澎湃OS”进入页面即可入手小米3C数码超值好物，购部分小米手机还可享95折优惠，至高立减500元。

自2015年以来,京东与小米持续展开合作。依托有责任的供应链,京东通过营销共创、差异化服务、全渠道能力等给予小米新品首发助力,实现新品即爆品。为满足消费者“抢鲜”体验的愿望，京东还联合小米打造“先人一步”计划，让消费者在京东享受到3C数码新品先拿、权益先享、优惠先得的专属体验。2023年9月，小米京东自营旗舰店粉丝超过一亿，小米成为京东首个店铺粉丝破亿的品牌。2024年3月，全国首家京东自营小米之家门店落地天津京东MALL，为当地消费者带来小米手机、家电等全品类产品与专业服务，实现全渠道合作进一步升级。

如果你也对小米SU7充满兴趣，不妨先来京东提前配齐搭载小米澎湃OS的3C数码产品，如小米14、Xiaomi Pad 6S Pro、Redmi Book Pro 14 2024等。其中，小米14搭载第三代骁龙8，搭配小米澎湃OS，使用体验非常好;配置4610mAh高能量密度硅碳电池，续航持久;后置三颗专业徕卡镜头，搭载光影猎人900，支持徕卡双画质、徕卡大师镜头包，带来优质拍摄体验。目前小米14 12GB+256GB版京东价4299元，使用95折券后仅需4084.05元。Xiaomi Pad 6S Pro出厂即搭载小米澎湃OS，能在AI方面为消费者提升效率，其中AI启动加速能根据用户使用习惯进行预测，提前进行应用预加载，全面提升应用的启动速度，避免卡顿。Xiaomi Pad 6S Pro 12+256GB版京东价3599元。此外还有可独立通话的小米Watch S3 eSIM版橄榄绿，支持WiFi 7、无惧墙体障碍的小米路由器BE3600 2.5G版等值得入手。

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