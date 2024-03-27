京东与中国电子音响行业协会战略签约 多措并举护航商家成长

【天极网数码频道】3月27日，京东与中国电子音响行业协会签署战略合作协议，双方将在消费趋势洞察、行业标准建设及品牌应用、优质商家入驻、宣传推介活动等方面进行深度合作，充分发挥各自资源和优势，共同携手打通上下游产业链的高效协同，推进消费电子音响类品牌商家实现创新高质发展。同时，本次战略合作的签订，将进一步提升广大用户的购买体验，为消费者打造持续可信赖的品质消费环境。

推动行业标准制定应用 助推全民品质消费升级

如今，音频音响的品质和性能表现成为广大消费者关注重点，但因市场缺乏统一标准规范，指标参数五花八门，产品质量差不齐，不利于广大消费者的体验提升。尤其在线上的消费环境下，消费者如何挑选高品质的音频产品，长期以来缺乏权威、客观的选购依据。

在此背景下，基于京东的供应链优势以及强大的行业影响能力，并充分发挥中国电子音响行业协会在产业链中的纽带作用，面向电子音响行业，双方将基于京东的企业认证要求，开展企业认证工作，形成优质优价、公平竞争的良性市场发展格局，提升行业整体水平，同时便于广大消费者第一时间安心选购到自己心仪的产品。

不仅如此，基于行业认证的品牌，双方将在后续的品牌建设和市场推广中，强化行业认证的权威度和公信力，让其成为广大消费者在京东选购商品的重要参考指标，从而提升消费者对京东电子音响产品的信任度。

开通商家入驻专项通道 多措并举护航国内外品牌成长

针对中国电子音响行业协会背书推荐的优质品牌，尤其对于国内新品牌和国际初代品牌。根据战略合作协议，京东将帮助其快速入驻平台提供绿色通道，并提供一系列扶持计划，包括市场推广、技术指导等;同时，京东将针对HiFi、音箱系统、舞台音响系统等专业服务商制定专项入驻政策，并提供平台优惠政策，以吸引更多优质服务商加入。

在消费趋势洞察层面，依托京东技术能力优势及中国电子音响行业协会的行业数据，实现对品牌发展、产品流通、用户画像等进行针对性分析，为市场提供有益参考，为商家的产品研发提供有效支撑。在交流合作方面，京东将定期举办商家与协会深度交流活动，加强沟通了解痛点需求，帮助商家抓住增长新机遇，促进企业高质发展;同时，面对取得突出成就的品牌和企业，京东与中国电子音响行业协会将联合颁发奖项，激励行业的创新与发展。

而随着本次战略协议的签订，京东与中国电子音响行业协会必将依托双方技术和数据的积累，推动行业高质量发展的同时，更为消费者带来了更高品质的产品和更优质的服务体验。