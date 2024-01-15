京东带你解锁哈尔滨出行的正确打开方式 暖手宝等爆款数码单品别错过

【天极网数码频道】最近，冰雪大世界、冻梨、早市美食等特色东北旅游项目走入了众多网友的视线，们尔滨变得让本地人越来越陌生的同时也勾起了许多人的出游兴趣。相信有许多人想去的心情已经到达了巅峰，准备做攻略立刻出发去东北了。现在京东3C数码准备了一份不掉电攻略，汇集众多出行好物，帮助“南方小土豆”勇闯哈尔滨，活力畅玩不断电!

冬季的东北室外俨然是天然的户外冰箱，对于当地人来说，在嘎嘎冷的极寒天气中电子设备迅速掉电乃至直接关机并不是什么新鲜事，因此游客们提前帮自身和电子设备做好“抗冻”准备十分重要。品胜的这款暖手宝采用奶茶杯的可爱造型，可以1秒迅速发热，带来持续一整天的温暖，在夜晚可作为氛围感夜灯来使用;煌礼坊暖手宝，则采用迪士尼正版授权的萌趣形象，保证大人和小孩子都爱不释手。它在带来温暖的同时保障安全，小巧的外形更是能够轻松塞进口袋，仅需49元即可入手。

不仅可爱的暖手宝可以帮助手机充电“回血”，京东也携手倍思、小米、罗马仕等品牌带来多款充电宝，自带线、超级快充、至高20000毫安时大容量等配置可以充分满足各位的选购需求，而且有30天价保、180天只换不修等贴心服务加持，可以放心入手。

冰雪大世界的冰雕、充满异国风情的索菲亚教堂和中华巴洛克建筑群、能够体验霍格沃茨魔法世界的哈尔滨站等知名景点，都是“南方小土豆”和“东北小冻梨”们精挑细选出的拍照打卡必选地。而想要拍出好看的冰雪大片，又怎么能少得了称手的拍摄装备？在京东备好的这份出行不掉电攻略里，有超广角美肤的索尼(SONY)ZV-1 II 数码相机、W&P自拍杆伸缩三脚架、奥川手机稳定器等众多拍摄必备好物，帮你轻松拍出写真大片，限时优惠，有需要的朋友们速来拼手速!

当然，前往哈尔滨的旅途漫长，能够让你出行路途不孤单的好物自然也是一应俱全。比如学习娱乐工作都不误的华为MatePad 2023款标准版平板电脑、具有多维健康管理功能的小米手环8 Pro、还有收获好评无数的《额尔古纳河右岸》书籍、富士instax拍立得等，多种品类的大牌刚需好物等你选购，想去哈尔滨玩的朋友请听劝!

准备勇闯哈尔滨的朋友们，记得码好攻略，锁定京东，搜索“不掉电好物”，各类趋势新品、数码尖货随心挑选，以品质好物与贴心服务帮你一站式购齐品质出游不掉电好物，尽情感受别样的雪国冬天!