京东发起“我给乡村送年货”活动 联合多品牌送出近3万件3C数码年货

【天极网数码频道】京东发起“我给乡村送年货”活动得到了社会各界的积极响应，即将迎来春节，京东携手绿联科技董事长张清森、图书领阅人作家周国平、松典相机总经理赵坤典，以及得力、小米、荣耀、vivo、OPPO、realme、魅族、中兴、努比亚、红魔、小度青禾、moto、360 OS、小天才、海菲曼、松典、小度、雷鸟、科大讯飞、晨光、萤石、瑞格尔、纽曼、南孚、迪士尼等多个3C数码品牌，为四川省凉山州、河北衡水和承德、浙江杭州萧山、内蒙古呼伦贝尔、广东广州等多地送出了近3万件爱心年货，其中大凉山更是收到了超万件年货，不仅有钢笔、自动铅笔、记事本等学习文具物资，高科技的学习机、智能屏、儿童手表等，还有功能齐全的手机以及各式耳机、投影仪、云台等，共计超万件的爱心年货让大凉山的村民们也能过一个暖心年。

“我给乡村送年货”活动由京东发起，携手百大品牌、请全国各地用户为家乡、为亲朋好友送年货送出一份年货，希望把承载着祝福的年货，送往更多、更远的地方。作为京东重点帮扶的乡村，四川省凉山州也在本次活动中获得了3C数码多品牌送出的超万件爱心年货。京东提前了解到，当地的孩子们，希望能和城市的孩子们一样，通过更具科技感的学习设备增长见识，而当地的乡亲们也希望体验更多山区没有的科技好物。各大3C数码爱心品牌纷纷行动起来，送出爱心科技年货满足孩子们和乡亲们的心愿。

为满足大凉山的孩子对知识浇灌的渴望，得力为孩子们送出了钢笔、铅笔及笔记本，帮孩子们加强了学习方面的硬件设施，科大讯飞送出了AI学习机C10，小度送出了智能屏X9及青禾学习手机和智能随身音箱，南孚送出了电池，绿联送出了充电器、插座、食用油和大米，小天才送出了小天才电话手表，让孩子体验新奇科技的同时，享受到更好的物质条件。

小米送出了Redmi 12手机及小米有线耳机;荣耀送出了荣耀畅玩40手机;OPPO送出了OPPO K9x手机;vivo送出了vivo iQOO Z7i手机;realme送出了realme真我11 Pro手机;魅族送出了魅族20手机;中兴送出了中兴随身Wi-Fi、中兴AX3000路由器、中兴天玑A31手机、努比亚红魔8S Pro手机、努比亚红魔100W氘锋氮化镓充电器、努比亚红魔氘锋DAO TWS电竞耳机、努比亚Z60 Ultra手机;moto送出了moto razr 40 Ultra折叠屏手机、360送出了360 OS学生手机;雷鸟送出了AR眼镜和投屏器;迪士尼送出了沃马迪士尼耳夹式蓝牙耳机;松典送出了松典数码相机;纽曼送出了纽曼蓝牙耳机。这些潮流的3C数码装备不仅让孩子们得以与父母常联络，还能丰富精神世界，让孩子们的生活健康便捷又有趣。

不仅是大凉山，为了让更多乡亲们能够在春节前收获惊喜，更多3C数码品牌也向全国各个乡村地区送去爱心年货。海菲曼向内蒙古呼伦贝尔市甘河镇、河北省承德市隆化县河北省衡水市送出了海菲曼入耳式蓝牙耳机。萤石向杭州萧山北干街道送出了萤石C6c摄像头。图书领阅人作家周国平向河北省衡水市饶阳县送出了2000册图书。瑞格尔向广州市花都区石岗村送出了瑞格尔投影仪。晨光向品牌创始人家乡汕头市潮阳区谷饶镇横山村送出了中性笔、书皮、透明胶带、PVA固体胶、素描纸、文件袋等。众多品牌接力在京东给乡村送出的年货，让春节的温暖传递到全国更多角落。

年货送乡村，许愿送温暖。春节之际，参与京东“我给乡村送年货”活动，既能许下心愿也可以为爱的人送去爱心年货。登陆京东APP搜索“我给乡村送年货”即可加入京东送年货的队伍，为远在他乡的人送去祝福，帮助他们实现心愿。