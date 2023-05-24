轻启Vlog新视野 索尼发布新一代超广角变焦Vlog相机ZV-1 II

【天极网数码频道】2023年5月23日，索尼(中国)有限公司正式发布了新一代超广角变焦Vlog相机ZV-1 II(型号名：ZV-1M2)。作为ZV系列新成员，ZV-1 II保持了小巧便携的机身设计，同时搭配相比ZV-1更宽广视角的18-50mm1超广角镜头，可为用户开启Vlog广阔新视野，创作出更具吸引力的影像作品。

ZV-1 II 白色机身

ZV-1 II 黑色机身

ZV-1 II具备1英寸Exmor RS™ CMOS影像传感器(约2010万有效像素)、BIONZ X™影像处理器和新开发的蔡司Vario-Sonnar T* 18-50mm F1.8-42镜头，可帮助用户自由地创作出高质量的影像作品。18-50mm超广角镜头可轻松胜任从多人合影，到狭窄室内及日常场景的内容拍摄，而多人景深识别功能3则能够识别画面中出现的多个人物，自动调整景深让前后人物的面部均清晰可见。

适用于多人合影拍摄

为Vlog和影像创作而生

ZV-1 II具有众多先进的功能，使用户能够轻松拍摄更为优质的内容。18mm超广角设计让用户无需伸长手臂即可获得带有丰富背景环境的自拍视角。18-50mm光学变焦和清晰影像缩放可在最大限度地减少画质损失的同时平滑放大影像，用户可通过改变视角来丰富创作内容。

l 18-50mm1超广角镜头：配合使用清晰影像缩放技术，在4K格式录制时，可延展到75mm;在FHD格式录制时，可延展到100mm。

l 电影感Vlog设置功能：可一键实现具有故事感的画面效果，只需点击触摸屏上的CineVlog On图标，拍摄画面将自动设置为经典的宽银幕电影尺寸 (2.35:1)4和24fps5的帧速率，并可使用触摸屏上的按钮，从5种Look(风格)和4种Mood(氛围)中自由选择来进行创作。

l 创意外观&我的影像风格：创意外观支持10种6预设风格;我的影像风格则可以通过直接触摸屏幕右下方的图标开启，搭配使用满足用户的创意偏好以拍摄个性化影像

l 智能3胶囊指向性麦克风：自动模式时，相机根据识别到的人脸或主体自动7切换内置麦克风的指向性(可切换为“前指向”或“全指向”)。手动模式时，用户可选择“前指向”自拍，使用“后指向”或“全指向”拍摄旁白。随机身附赠的防风罩可在多风的户外环境拍摄时显著降低风噪。此外，MI热靴8和3.5mm麦克风插孔可轻松连接外置麦克风。

l 快速混合自动对焦系统：采用与Alpha系列相机相同的快速混合自动对焦系统，拍摄需要精确对焦的4K视频时也可保持影像清晰。AF过渡速度可选择视频录制期间的对焦速度;AF主体切换灵敏度可根据拍摄主体的移动和背景环境变化控制焦点。

l 人/动物实时眼部对焦：可以准确地对照片和视频中的人或动物进行眼部对焦9。

l 电子增强防抖模式10：基于新的超广角镜头，可在行走或运动时手持拍摄稳定的画面，适用于手持Vlog和慢、快动作拍摄。

l 面部优先自动曝光：可在不同光线环境中自动检测人物面部，调整曝光以优化面部亮度，而美肤效果则可拍摄出自然亮颜。

l 一键背景虚化：配合1英寸传感器和F1.8-4大光圈镜头，一键即可开启散焦模式，呈现出柔美的背景虚化效果。

l 产品展示设定：轻松实现在人物面部和产品之间快速、平滑地进行焦点转换。

l S&Q模式11 ：可选择5倍慢动作或60倍快动作，让日常场景拍摄更具乐趣，拍摄和录制帧率组合现可在同屏设置。

l 支持ISO 125-12800感光度范围：在光线不足的情况下，相机能以较少的噪点记录清晰影像。

l 内置ND滤镜――减少三档曝光，在明亮的环境下也能使用大光圈以呈现柔美的背景散焦效果。

为Vlog和影像创作而生

专业操控 轻巧随行

ZV-1 II配备光学超广角变焦镜头的同时，设计紧凑小巧，可轻松放在口袋或小包中随身携带。同时支持不同的拍摄风格，具备适合自拍的多角度侧翻屏、易于握持的机身手柄(或可选的GP-VPT2BT手柄)、优化的按键12和操控布局以及机身正面的录制指示灯，显示屏上醒目的红色录制框可在拍摄过程中让用户一目了然。此外，通过USB Type-C ®接口可为相机充电/供电，大大延长了拍摄时间。

紧凑小巧 轻巧随行

用户可通过索尼Creators’App13与智能手机轻松连接并传输影像。Creators’App可以通过智能手机操控ZV-1 II、监看相机电池和存储状态、编辑日期和相机名称，以及在后台也可轻松传输拍摄的照片和视频。

与智能手机轻松连接并传输影像

当将ZV-1 II通过USB数据线(需另购)连接到电脑或者智能手机14时，其可作为高品质直播摄像头使用。通过使用创意外观和美肤模式调整色调和改善肤色，出色的画质会让面部更清晰，面部优先自动曝光会让人脸更明亮，而实时眼部对焦则会时刻对焦在眼睛，让视频、线上会议和直播画面更具吸引力。

ZV-1 II可作为直播摄像头使用

更多功能辅助不同用户创作

ZV-1 II包括可通过多种方式简化操作的辅助功能，让更多的用户能够享受影像拍摄乐趣，例如为视障人士提供的屏幕阅读器功能15。激活屏幕阅读器功能时，菜单屏幕上的文本会被大声朗读。屏幕阅读器功能可以通过打开 [设置] 选项中的 [屏幕阅读器] 功能来激活。屏幕阅读器的音量可通过 [声音选项]进行调整。除上述功能外，ZV-1 II还包含众多有助于实现对各种主体精确对焦的功能。实时眼部对焦可以自动识别并对焦于[人]或[动物]的眼睛，支持实时跟踪。对焦放大和峰值功能让手动对焦变得更为轻松，触摸对焦、触摸跟踪和触摸快门等功能，让用户只需触摸显示屏上的拍摄对象即可实现对焦、跟踪和拍摄。 ZV-1 II辅助功能(规格中列出的项目)包括：屏幕阅读器、触摸AE、对焦放大、峰值显示、实时眼部对焦、实时跟踪、触摸对焦、触摸跟踪、触摸快门、多角度侧翻屏和自定义功能。

环保索尼在行动

响应索尼“Road to Zero”零环境足迹和2030年可再生能源目标等全球环保倡议，ZV-1 II在开发时也特别考虑了环保设计。机身采用了SORPLAS™16可再生材料，在不影响机身功能的同时减少对环境的影响。用于单独包装的索尼“Original Blend Material”再生纸不使用塑料且易于回收，同时使用了竹子、甘蔗纤维和再生纸等材料，优质环保。

ZV-1 II外包装的环保设计

价格和上市时间

索尼超广角Vlog相机ZV-1 II将提供黑色和白色两款机身颜色，即日起开启预售，并于2023年5月下旬上市销售。单机身建议零售价：5,899元人民币;包含ZV-1II机身、GP-VPT2BT蓝牙手柄、2块NP-BX1电池、SF-64UY3储存卡的Vlog套装建议零售价：6,749元人民币。

敬请点击了解产品详情：https://www.sonystyle.com.cn/products/cyber-shot/zv_1m2/zv_1m2_b.html。

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备注：

1 等效35mm视角。

2 等效35mm视角。9组9片，包括5枚非球面和1片AA(AA是5片非球面镜片之一)镜片。7叶片圆形光圈。T*涂层可有效抑制鬼影和炫光。

3 视频模式/S&Q可用。广角，选择智能自动模式。当散景开关打开或对象识别关闭时不可用。

4 影像上方和下方的黑边区域为影像的一部分。黑边之间的图像区域为电影范围纵横比，但整个记录图像区域的纵横比为16：9。

5 记录帧速率表示为最接近的整数值。实际对应的帧速率如下：24p：23.98 fps，30p：29.97 fps，60p：59.94 fps，120p：119.88 fps。

6 创意外观预设：ST、PT、NT、VV、VV2、FL、IN、SH、BW、SE 和高级设置(选择 BW或 SE时无法调整饱和度)：对比度、高光、阴影、褪色、饱和度、锐度、锐度范围、清晰。

7 指向性可能会根据拍摄设置而固定。

8 不支持数字音频接口。

9 支持照片格式和视频格式，不支持所有动物。

10 增强防抖模式下视角会轻微裁切。当录制帧速率为120p或S&Q模式设置为120 fps 时，增强防抖模式不可用。

11 S&Q模式以XAVC S HD格式录制。无法录制声音。需要Class 10或更高级别的 SDHC/SDXC存储卡。以100 Mbps速度录制需要UHS-I (U3) SDHC/SDXC存储卡。

12 ZV-1 II上的按键和控件经过优化布局提高了可用性，包括“录制”、“快门” 、“视频”和“S&Q”按键。

13 可通过以下网站查询服务和应用程序所在区域是否可用：https://www.sony.net/cc/。

14 通过USB传输时，最大影像分辨率为1280×720分辨率和30 fps帧速率。使用的电脑或智能手机的操作系统须支持UVC/UAC。需将设备更新至新操作系统。可以采用市售的USB线缆或终端适配器连接到带有USB Type-C接口的设备。

15 初始设置为中文，可以在菜单中更改为不同类型的语言。

16 SORPLAS™可能不适用于所有的部件，具体取决于生产时间。