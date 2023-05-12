浓缩的都是精华，尼康Z 8轻度上手体验

【天极网数码频道】很荣幸受到尼康官方的邀请，有幸在发布会后的第二天就体验了这款即将上市的全画幅微单数码相机――Z 8。通过周三晚盛大的线上发布会，已经知道Z 8将旗舰相机Z 9的优异功能和性能，全部浓缩在了紧凑轻巧的机身中。无论是风光、生态、人像还是婚礼等题材的拍摄，Z 8的性能表现都让人非常惊艳。

让人最先感受到的是它的机身设计，虽然比Z 9的机身小约30%，但Z 8仍保持了良好的握持感和操作性。无论安装任何镜头，都能够完成灵活且稳定的拍摄工作。与此同时，4轴可翻折显示屏也为高低角度拍摄提供了很大的便利，不管是横拍还是竖拍都能让拍摄者方便快捷的构图。

毫不夸张的说，相机的自动对焦几乎是每个摄影师们都会关注的性能，而Z 8具有和Z 9相同的9种类型的侦测对象，还新增了"飞机侦测模式"，能够检测低至-9 EV的低光照条件下被摄体，这对拍摄飞行器等追踪型被摄体时会非常有用。

此外Z 8所具备的“预拍功能”，让用户能够留下在完全按下快门释放按钮前一秒内的拍摄图像，这对于捕捉那些突发瞬间非常有效。并且它可支持的HEIF格式能在减少文件数据量的同时记录高品质照片，令后期处理图片变得异常轻松。

不难发现，尼康Z 8在静态拍摄方面的优势让人欣喜不已，你完全可以用这款小巧便携的产品，拍摄出如同Z 9一般令人叹为观止的照片，其灵活性和易于操作性使它能够驾驭更多的场景。

另一个让人爱不释手这台相机的原因，便是拍摄视频时的便捷和灵活。Z 8可以在相机内录制RAW和ProRes视频，而且可以录制长时间的4K和8K视频，这对于很多经常使用相机进行拍摄的业务人员来说会非常方便。

在体验尼康Z 8进行视频拍摄时，能明显感受到它与Z 9的在灵活性和易用性上的差异，这差异会让人更容易上手。Z 8内置了多种视频录制格式，包括4K和8K分辨率，并允许用户直接在相机内部录制12位RAW和10位Apple ProRes 422 HQ视频。这使得在需要快速拍摄视频的情况下，可以跳过外部设备，省去了一些繁琐的操作步骤。

不仅如此，Z 8还提供了一系列的拍摄模式和特效，让拍摄高质量的视频变得更加容易。例如，拍摄时间加速功能可以将长时间的视频速度快速增加到想要的倍数，以呈现时间压缩的效果。用户还可以通过皮肤柔和功能，自动过滤掉人物肌肤上的瑕疵，让视频的主角看起来更美丽动人。

总体来说，尼康Z 8作为一台旗舰级别的微单相机，完全符合了个人和专业视频摄影师的需求。它提供了出色的静态照片拍摄和动态视频录制体验，并专门针对各种不同的拍摄场景和需求给到了完美的解决方案。期待在未来尼康能推出更多类似的高端数码相机，与用户共同探索更加创新、更加丰富多彩的影像世界。