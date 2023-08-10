出色风格打造体验性创摄空间 著名室内设计杂志专题介绍广州尼康直营店

【天极网数码频道】近日，荷兰著名室内设计杂志《FRAME》在其专题报道中推介了尼康直营店(广州正佳广场店)的出彩设计。该杂志表示，尼康抓住体验性消费的热潮，以社区化零售空间重塑人们对国际品牌的印象，为华南影像市场注入更多活力。

继上海尼康直营店取得的巨大成功之后，尼康在广州直营店的设计上再度选择与Lukstudio开展合作。门店坐落于超大型购物中心广州正佳广场，在延续上海直营店设计语言的同时，创意性地采用了扇形的空间设计。整个空间的主体由创作画廊、产品展示区、活动区三部分组成，为业余和专业摄影师打造了舒适的创作体验空间。别出心裁的装潢与布置无不彰显着浓厚的艺术风格与摄影氛围，为到访者带来从视觉到触觉的强烈感官冲击。

受“空间干预”设计理念的启发，一根带有曲面展架的巨大圆柱占据了门店最中央的位置，构成了产品展示的核心区域。画廊一侧的墙面，镶嵌于其上的发光的光学镜片共同拼出了“广州”字样，墙边设有的长凳与桌子一路延伸至产品展示区，将两片区域紧密连接。得益于可移动家具的灵活性，活动区既可用于举办如社群聚会等休闲活动，也可作为摄影棚拍、研讨会等活动的专业场地进行使用。从光圈中汲取灵感，天花板上覆有数根构成同心结构的圆形不锈钢条，为整个空间增添了一抹虚幻未来感;悬空自发光货架和金属饰面也增强了这一感觉。而具有夯土质感的墙面与货架的木饰面装潢带来了强烈的自然气息，中和了室内的未来感，造就了科技与自然的有机融合。

根据《南华早报》的报道，经济回暖带来的消费需求使得上海商场的租用率显著上升，这意味着国内与国际零售商重新布局的时机已经成熟。门店可以用新的方式再度激发消费者对产品的兴趣，调整其与消费者触点的设计风格，以此满足消费者对体验感的需求。对于尼康而言，上海与广州两家直营店都成功实现了这一点。尼康直营店强调了当代零售就是社区和社群零售的理念，通过材料、照明的分层使用以及对空间的划分利用，营造出一种截然不同的门店氛围，带来焕然一新的购物体验。

尼康直营店(广州正佳广场店)

地址：广州市天河区正佳广场3楼025-30

营业时间：

周一至周日 10: 00~22: 00

售后服务17:30结束(国定假日详见公告)