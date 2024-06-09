探索快乐学习的奥秘 京东3C数码开展AI学习机主题乐园活动

【天极网数码频道】6月8日―10日，京东3C数码在龙湖北京亦庄天街举办AI学习机主题乐园活动，通过有趣的AI互动游戏，让家长和孩子在玩中学，在学中乐，增进亲子关系。教育是每个家长都需要面对的必修课。近年来，集AI科技与学习应用于一体的AI学习机，借助于AI技术帮助孩子找到最适合的教育方法，实现更高效率、更个性化的学习体验，正逐步替代家长成为孩子学习上的得力助手。

为了进一步让家长与孩子了解AI学习机的科技魅力，探索好玩、高效的学习体验，活动现场还搭建了极具科技感的舞台，并带来了丰富多元的AI游戏互动，吸引了来往家长与孩子的目光。这是京东3C数码专门为家长和孩子打造的一场围绕AI科技与学习应用于一体的全场景体验互动。活动现场，极具科技感的舞台，丰富多元的AI游戏互动，吸引了来往家长与孩子的目光。

作为京东3C数码专门为家长和孩子打造的一场线上线下的全渠道AI学习机主题乐园活动，在这里，孩子和家长一起参与套圈、“抡大锤”、限时拼积木等游戏挑战，收集能量印章来兑换京东3C数码定制的奖品，通过快速抢答互动活动赢取泡泡机、数独书等玩具。值得注意的是，现场所有AI互动游戏的设置，都考验着孩子们的注意力、记忆力、逻辑能力、观察力，而这些皆是孩子们在成长过程中所需要培养的能力。

活动现场还设有AI学习机体验区，小度学习机、小猿学练机、科大讯飞智能办公本、锐族听力宝、有道词典笔、倾听者复读机等产品一应俱全，孩子们现场做题现场批，与AI进行对话，听AI老师讲故事等等，深度体验AI学习机的神奇之处。家长们也对AI学习机表现出浓厚兴趣，纷纷向工作人员咨询产品详情。

家长和孩子们不仅能在线下体验到快乐学习的具体成效，今年京东618期间，京东3C数码还携手科大讯飞、小猿、小度、步步高、作业帮、希沃等品牌，共同开启“AI智慧购”线上活动，以海量AI学习机新品，助力孩子们快乐学习，健康成长。更有爆款领券立减120元、180天只换不修等福利，帮孩子找到最适合的教育方法，点燃学习梦想与快乐学习的热情，实现更高效率、更个性化的学习体验。

新产品集成了当下最新的AI技术。其中，集学习机、手写笔和定制键盘等好物于一体的科大讯飞AI学习机S30敲敲进步礼盒，既有实力强劲的硬件设备，更有着美好寓意。小猿学练机趁早礼盒、小度学习机C20S博学版、步步高AI学习机S8、作业帮AI学习机P20、希沃学习机W3Pro等搭载AI技术的学习机，也都在京东热销中。除了AI学习机，京东还有AI词典笔、AI闺蜜机、电纸书、复读机等电子教育产品，可为孩子的高效学习提供助力。

即将迎来一个学期的结束，漫长的暑假里，借助AI学习机等电子教育产品让孩子们探索快乐学习的奥秘，既能解放大人还能培养孩子良好的学习习惯。目前又便宜又好的京东618正在火热进行中，想要为孩子学习找个新伙伴，就来京东逛逛吧。