尼康全画幅微单相机Zf产品体验会：复古设计联袂硬核性能别样精彩由我定义

【天极网数码频道】2023年9月20日，尼康的全画幅微单相机Z f产品体验会在上海朗廷酒店正式启幕。在本次的产品体验会现场不仅有“主角”尼康Z f的惊艳亮相，更有尼康映像仪器销售(中国)有限公司董事长兼总经理松原叵壬等多位领导莅临现场，与到场观众一起定义“睛”彩影像。

甫一开场，尼康映像仪器销售(中国)有限公司董事长兼总经理松原叵壬、株式会社尼康映像事业部总经理池上博敬先生分别与大家简单分享了尼康Z f的亮点性能、讲述近期尼康的活动足迹以及未来与社交平台的联动展望。他表示“很多用户对尼康复古造型全画幅相机感兴趣，尼康将根据市场反馈，并尽可能考虑相应的产品来满足用户需求。”

复古设计 六种配色 专属色彩随心定制

作为尼康Z f相机最吸引眼球的标签之一，复古设计无疑广大用户专注的焦点。无论是致敬经典胶片相机尼康FM2的复古机身，还是高雅的镁合金机身、精致的黄铜质感拨盘，抑或机身上显眼的20世纪70-80年代的尼康标志，都足以让复古爱好者们一眼心动。

不过也因为尼康Z f相机采用了复古设计，因此相机手柄相对较小，因此持握感和强调舒适度的主流微单相机是不一样的，感受起来重量稍微更明显一些，后续尼康Z f相机的手柄配件也将上市，从而提升尼康Z f相机的握持体验。

同时为了满足不同用户的个性需求，定制专属色彩。此次尼康Z f相机一共推出了靛青蓝、茶褐棕、赤枣红、落日橘、青苔绿、岩石灰等六款配色，复古色调搭配精致皮革，多种色彩随心搭配。

Z 9同款处理器 8档防抖 硬核配置一步到位

除了高颜值的复古机身，尼康Z f相机在硬件配置上同样干货满满。其搭载了尼康Z 9相同的EXPEED 7影像处理器，因此尼康Z f也具备了尼康Z 9&尼康Z 8相机同款的9种对焦检测，能够识别并自动检测和跟踪人像(眼睛、脸部、头部、上半身)、狗、猫、鸟、汽车、摩托车、自行车、火车和飞机等主体类型，拍摄对焦体验获得大幅提升。得益于处理器的全新升级，Z f在低照度下提升至-10EV AF对焦，直接超越Z 6Ⅱ的-9.5EV成为尼康全系最强弱光对焦相机。

而在防抖性能方面，尼康Z f也得到了显著加强，最高支持8档防抖。得益于防抖功能的大幅提升，尼康Z f还具备了对焦点VR减震功能，显著提升了其在拍摄人像、静物时的画质体验。此外尼康Z f还支持像素位移功能，能够实现4、8、16、32张合成，合成张数越多，画面的细节表现就更丰富，可以对抗噪点、摩尔纹等常见画面干扰，显著提升画面效果。(PS：这项功能必须后期依靠尼康NX Studio软件才能正常使用，无法机内合成)。

在视频录制方面，尼康Z f同样具有优异的性能表现。它支持相机内部录制10位H.265格式视频，相较于传统的8位格式具有更高的色彩精度和更丰富的色彩表现，从而使拍摄出来的视频画面更加生动、真实。此外，尼康Z还支持利用6K过采样技术录制4K超高清视频，从而让用户在拍摄视频时获得更为清晰、锐利的画面效果。同时，Z f还能够录制长达约125分钟的4K超高清/60p视频，为需要长时间录制的用户提供了极大的便利。

黄铜拨盘 一键黑白 细节同样有讲究

相较于颜值设计的用心、硬件堆料的硬核，这次尼康Z f相机在一些鲜为人知的细节上同样没少花心思。譬如它的快门按钮、曝光补偿、SO感光度拨盘均采用黄铜材质，甚至就连每个拨盘的手感甚至转动声都专门调校过;同时尼康Z f相机还采用了单独的BW黑白模式，只需要通过顶部拨杆就可以快速切换到BW模式，便捷的同时也具有一定的仪式感。

可以说尼康Z f是一款集高颜值、高性能、高配置于一身的全画幅微单相机。它的发布将为用户带来更加丰富、生动的摄影和视频录制体验。如果你喜欢复古机身并且还是一名乐于拍照的摄影爱好者，那么相信尼康Z f应该能够成为你的理想之选。