【天极网数码频道】大牌耳机音箱0元带走!10月30日，京东11.11狂欢日推出“品牌大佬送免单”专属活动，小米、哈曼卡顿、漫步者、荣耀、宝华韦健、极度未知、倍思、vivo、拜雅、索爱、铂雅之声等十余家知名品牌齐聚京东，多位品牌负责人空降主会场，送出多款热门耳机音箱免单福利。打开京东APP，搜索“耳机音箱5折抢”，即可进入会场参与各品牌免单抽奖，解锁更多新款、爆款好物专属福利。

哈曼卡顿、小米、漫步者带来旗舰免单福利。哈曼品牌团推出旗舰款哈曼卡顿琉璃5抽免单，并同步带来JBL琉璃扣开放式耳机等多款低价热门好物;小米则聚焦旗下新品阵容，送出小米智能音箱Max2与小米Buds 5 Pro两款新产品免单重磅福利;漫步者同样诚意十足，带来漫步者M130音箱与Comfo Clip Q双免单机会，满足不同场景下的听音需求。

荣耀、宝华韦健、极度未知三大品牌同样带来各具特色的免单福利。荣耀推出荣耀亲选耳夹耳机免单，主打亲民实用的音频选择;宝华韦健提供宝华韦健PI8抽免单，展现高端音质实力;极度未知则为游戏玩家设置极度未知轻享版游戏耳机免单，专注游戏音频领域。各品牌还同时带来多款热门型号，为用户打造全方位的音频体验。

倍思、vivo、拜雅也带来重磅免单福利。倍思将倍思D05头戴耳机列入免单名单，展现其扎实的音频技术实力;vivo推出vivo TWS 5 HiFi版深海蓝免单机会，并同步带来TWS Air 3等多款热门型号优惠福利;拜雅则将AMIRON ZERO纳入免单阵容，与AVENTHO 300、Amiron 300等高保真耳机共同打造专业级音频体验。

索爱、铂雅之声两大品牌同样诚意献礼。索爱推出索爱TR10耳机抽免单，同步带来GK55耳机与SA-C71音箱等多款高性价比选择;铂雅之声将会抽取声来运转耳夹礼盒，与C1耳夹耳机、F2马拉松挂耳耳机等，共同满足日常音频需求。两大品牌以实用与时尚并重的产品阵容，为用户提供更丰富的听觉选择。

好音质，选京东。10月30日，打开京东APP搜索“耳机音箱5折抢”，抢先锁定各品牌免单抽奖，把握入手心仪音频装备的绝佳机会。