【天极网数码频道】11月11日23:59，京东11.11迎来圆满收官。超级供应链上的京东11.11，为消费者带来了海量“又好又便宜”商品和服务。数据显示，京东下单用户数增长40%，订单量增长近60%。三方数据显示，京东APP活跃用户增长幅度稳居行业首位，在产品、价格、服务的综合体验上京东收获了最高的消费者好评度。此外，根据艾瑞咨询研究报告显示，11.11期间京东3C数码线上销售额占比达60%，稳居行业第一，远超天猫淘宝，展现出强大的市场号召力。

京东11.11众多3C数码产品销售全面增长，AI产品更是迎来爆发。数据显示，AI平板成交额同比增长200%，AI工作站同比增长180%，大屏AI手机同比增长150%，AI音箱、AI家庭存储同比增长100%，AI眼镜成交量同比增长10倍。此外，京东11.11期间，手机新品受到用户青睐，全周期成交额同比增长超4倍;使用以旧换新服务选购iPhone用户占比超50%。

京东11.11各类3C数码趋势品类增长显著，智能机器人同比增长2.5倍，3D打印产品成交量同比增长110%;高端轻薄本、240Hz+超高刷电竞显示器、青春文学图书成交额同比增长100%，运动相机配件成交额同比增长超10倍，开放式耳机同比增长超5倍，文具3点半IP联名文具同比增长120%。此外，京补合约成交量同比增长超7倍。

值得一提的是，京东11.11不仅为消费者提供了丰富的3C产品，还为消费者带去贴心服务。其中，京东为消费者提供3C数码以旧换新服务，让用户享受额外的以旧换新补贴，京东11.11全周期以旧换新用户量同比增长近100%。3C数码延保服务产品成交量同比增长200%。众多消费者通过京东秒送下单3C数码产品，手机配件品类成交额同比增长200%。校园新用户成交额同比增长125%。企业成交用户同比增长50%，新增企业用户突破6万。

另一方面，不少消费者在线下参与京东11.11，走进门店体验并下单心仪的3C数码产品，京东11.11期间，以京东之家、京东电脑数码专卖店、京东手机数码专卖店为代表的京东3C数码线下门店数突破4200家，成交额同比增长100%。

未来，京东将持续携手品牌与合作伙伴，依托超级供应链，将更多又好又便宜的产品与服务带给消费者。