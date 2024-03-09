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京东3C数码“疯狂星期一”低价爆料 3月11日先科C2投影仪仅需449元

2024-03-09 17:39:19 Yesky天极资讯

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  【天极网数码频道】二月二，龙抬头，象征着春天来临。在万物复苏的春天，一起换上新装备开启活力满满的一年吧，下周京东3C数码“疯狂星期一”活动恰逢二月二，将为消费者带来投影仪、蓝牙鼠标等3C数码好物及图书、文具等学生用品，价格超低超惊喜，大家记得下周一来京东APP搜索扣“1”看看。

  据爆料，3月11日京东3C数码“疯狂星期一”惊喜多多――先科C2投影仪到手仅需449元，小明Q3 Pro投影仪到手1589元还赠专属支架、高清幕布和帆布包，华为蓝牙鼠标(第二代)青春版到手76元，Monsgeek魔极客D1无线鼠标仅需19.9元，罗技Pro X游戏耳机直降400元，到手仅需599元。此外，适合3-6岁小孩的《奇先生妙小姐》(口袋本套装4册)仅需3.9元，适合4-8岁的《神奇校车・桥梁书版》(全套20册)只要59元。

  二月二，一起来京东3C数码疯狂星期一活动换新装备，价格低、产品丰富，品质有保障。值得注意的是，京东3C数码“疯狂星期一”活动长期在线，每周一来京东APP扣“1”，解锁更多低价爆品。

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