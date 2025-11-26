【天极网数码频道】11月25日，在华为Mate 80系列 | Mate X7及全场景新品发布会上，华为正式推出业界首款支持星闪™[1]音频(星闪E2.0)技术的无线耳机――HUAWEI FreeBuds Pro 5。耳机不仅为用户带来母带级无损音质体验，降噪性能也显著提升，还新增听力检测与助听研究[2]、AI录音转写等创新功能，在音乐、通话、办公、听力健康等多场景带来全新体验，打造TWS耳机新标杆。

悦彰星环设计 佩戴稳固舒适

HUAWEI FreeBuds Pro 5以全新悦彰星环设计焕新登场。耳机采用精雕钻弦切面工艺，搭配悦彰标识，于细节间呈现出极具辨识度的光影质感。HUAWEI FreeBuds Pro 5从自然色彩中汲取灵感，推出大地金、雪域白、冰霜银与穹宇蓝四款配色。其中，穹宇蓝甄选环保素皮搭配3D超深曲面拼合工艺，亲肤细腻，格调尽显。HUAWEI FreeBuds Pro 5重构耳机入耳空间形态，精准适配不同耳型，稳固不易脱落，带来更轻盈、更舒适的佩戴体验。

母带级无损音质声临其境 四大悦彰音效各有风格

延续HUAWEI FreeBuds Pro系列对“原声本真”的执着追求，HUAWEI FreeBuds Pro 5搭载星闪TM音频技术，将TWS耳机音质推向新高度。利用星闪TM音频技术与华为自研第三代音频芯片、L2HC5.0音频编解码的搭配，耳机实现了4.6Mbps的高速传输，可以聆听96kHz/24bit母带级无损音源，为用户还原现场真实听感。配合高、低频分离的双路独立驱动声学系统，声音层次更分明，高音通透、低音澎湃，细节纤毫毕现。

HUAWEI FreeBuds Pro 5携手中央音乐学院声学团队深度联合调校，将专业声学造诣与消费级音频需求完美融合，打造悦彰均衡、悦彰人声、悦彰古典、悦彰低音四大音效，为不同场景、不同偏好的用户带来沉浸式听觉盛宴。

双擎AI感知降噪 入耳即静

不局限于单纯减弱噪音，HUAWEI FreeBuds Pro 5的降噪体验再次升级，首次采用了双单元双路主动降噪架构，高低音两颗声学单元协同工作，共同针对噪声发出反向声波降噪。耳机搭载全新MIMO AI感知模型，主动感知环境噪音变化，实时匹配最佳的降噪参数，较上代产品降噪效果提升最高220%，无论是健身房、办公室，还是地铁、飞机等嘈杂环境，用户皆可隔绝外界噪音干扰，专注于纯净聆听体验。

听力检测与助听研究 关爱听力健康

HUAWEI FreeBuds Pro 5在听力健康方面实现全链路优化，支持耳内外音量监测、听力检测与助听研究功能。通过HUAWEI FreeBuds Pro 5，在遇到环境噪音或者佩戴时间过长时，用户可以随时收到提醒。利用耳机，用户也可以居家进行听力检测，更能依据检测结果，为轻中度听损用户提供听力补偿，实现从预防、认知到辅助的全链路关怀。

AI录音转写 高效生产力工具

HUAWEI FreeBuds Pro 5新增AI录音转写[3]功能。在日常通话或开会时，作为高效生产力工具，它能帮助用户便捷开启录音功能，，让用户高效应对会议、访谈等多种线上线下场景。搭配HarmonyOS 6手机使用时，耳机配合录音机app可以支持实时转写、识别发言人、生成摘要等功能，摘要内容还能生成待办事项并同步至日历，大幅提升沟通与工作效率。所有录音文件均经过独立空间加密存储与账号鉴权，确保商业信息与个人隐私安全。

以AI智慧赋能，利用HUAWEI FreeBuds Pro 5，用户可随时唤醒智慧助手小艺开启连续对话、进行播报，并对21种语言做出互译。HUAWEI FreeBuds Pro 5还支持离线查找、掉落提醒等功能，实现全方位防丢守护。耳机同时支持IP57级防尘抗水[4]，从容应对多样使用场景。

11月25日起，HUAWEI FreeBuds Pro 5将在全渠道正式发售，定价1499元。用户可登陆华为商城及各大授权电商平台，或前往华为体验店、华为授权零售门店进行购买。自发售之日起至2025年12月31日购买FreeBuds Pro 5还可获赠价值99元的HUAWEI Care+服务，享1次丢失无忧、1次意外保障和1年电池焕新服务。

[1] 星闪™指星闪™无线通信技术，是一种无线短距离通信技术，“星闪”是国际星闪无线短距通信联盟的注册商标。

[2] 该功能需通过华为创新研究 app 加入由 301医院发起的听力检测及助听研究实现。本产品非医疗器械，测量数据和结果仅供参考，不作为诊疗依据。需要配合 HarmonyOS 6 及以上版本的华为手机使用。

[3] 配合 HarmonyOS 6 及以上版本的华为部分型号手机/平板。实时转写功能需要后续 OTA 升级。

[4] 本产品的耳机本体满足 IP57 (GB/T 4208) 的要求，不适用于充电盒，产品并非专业防水设备，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘。