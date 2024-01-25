京东3C数码门店年货节福利不断消费火爆 门店客流同比增长200%

【天极网数码频道】伴随着春运抢票大潮开启,回家过年已然成为大家口中津津乐道的话题，置办年货更是家家户户不可或缺的头等大事。距离龙年春节半月有余，为了让大家选购到又好又便宜的新年货，京东之家、京东电脑数码店、京东手机数码店等全国2000家3C数码门店携手全国各地消费者，共同开启了一场盛大的年货节，超30个大牌3C数码产品一应俱全，线上线下同价、购机有礼、新机免费贴膜等春节福利限时上线，更有超500家门店春节不打烊，随时陪大家“龙重登场 京彩过年”!

京东之家、京东电脑数码店、京东手机数码店等门店里人潮涌动，消费者们纷纷前来选购心仪的数码新年货。店内陈列着各式各样的3C数码产品，从手机、电脑、平板到智能穿戴设备等，超30个3C数码大牌一应俱全，无论是都市白领为自己换新生产力装备，还是为父母长辈送一台极具性价比的新年手机，抑或是为孩童送一台陪伴成长的学习平板，都可以满足不同消费者的选购需求，一站式购齐龙年新年货。

为了让消费者更好地了解和体验3C数码产品，京东3C数码门店除了在店内设置多个体验专区，消费者可以亲自试用和体验各种新品和热销产品，感受它们带来的科技魅力之外;针对无暇到店选购的消费者，京东3C数码门店将提供小时购服务，消费者无需出门，只要在线上下单就可坐等送货上门，最快分钟级送达，满足消费者对于线上采购年货的实效性、正品品质保障等要求。

同时，为让更多人能够享受到年货节的优惠和福利，进一步提升消费者的年货选购体验，活动期间，消费者在京东3C数码门店购物可享受线上线下同价、购机有礼、新机免费贴膜等优惠福利，解锁京东3C数码门店为大家准备的春节好礼。一位刚在京东之家选购了两台手机的消费者表示：“早就计划春节时候给爸妈换上新手机，正赶上京东线下的年货节，价格实惠，还免费贴了膜，真是太方便了!”京东3C数码门店数据显示，年货节期间，在门店优质产品、贴心服务、优惠福利等多重优势加持下，门店客流量同比提升200%，在线下掀起采购数码年货的新潮流。

对于中国人来说，春节是阖家团圆、共度佳节的时刻。在这个时候，选择一款心仪的3C数码产品作为礼物或年货，既时尚又实用，可以更好地与家人朋友分享和交流，共同度过一个愉快的假期。京东3C数码门店年货节，好礼好服务一条“龙”，即刻进店选购潮电年货， “龙重登场 京彩过年”吧!