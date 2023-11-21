京东与VGN达成战略合作 多款新品将在京东首发上线

【天极网数码频道】近日，京东与VGN举行战略合作签约，双方在游戏耳机新品的推广策略上达成一致，2024年多款VGN新品将在京东首发上线，为消费者带来更多元的游戏耳机装备新选择，以及更加完善的游戏耳机新品购买体验。此前，VGN海妖V1头戴式蓝牙游戏耳机已于11月1日在京东上线开启预约，并在11月7日18点30分正式首发。在京东11.11期间，VGN海妖V1头戴式蓝牙游戏耳机总预约人数已达12万，在京东携手品牌打造“新品即爆品”增长模式的背景下，VGN新品将迎来更好的销售表现。

游戏过程中摘掉耳机接打电话不仅降低了电竞体验，同时也有可能因此延误战机。而支持2.4G+蓝牙5.3的VGN海妖V1头戴式蓝牙游戏耳机则在这一方面为广大电竞爱好者带来福音，在游戏过程中还能同时接听电话，做到电竞生活两不误。同时由于采用了2.4G连接方式，耳机的延迟低至15MS，足以支持消费者做到“听声辩位”，大幅度提升游戏胜率。

如果头戴式耳机较重，那么在长时间游戏过程中很容易影响耳部健康。VGN海妖V1头戴式蓝牙游戏耳机的轻量化设计方案更符合人体工程学，重量仅有200G，不仅能减轻双耳负担，也能让游戏体验再度升级。同时基于全包裹设计，耳机的耳套可以更好地与人耳贴合，佩戴舒适度直线上升的同时，音质也能更清晰。

在实际电竞游戏过程中，VGN海妖V1头戴式蓝牙游戏耳机的内置双麦克风设计，以及AI智能语音降噪等功能也将为消费者带来清晰流畅、低延时、高保真的线上游戏通话体验。优质的40毫米动圈驱动单元则能够提供游戏级高保真音效，打造身临其境的电竞过程。

无线耳机的续航能力也是消费者关注的重点。而在完全充电状态下，VGN海妖V1头戴式蓝牙游戏耳机可支持消费者享受28小时游戏和音乐的无线沉浸式体验，满足大部分消费者的日常使用需求。此外，该款耳机还支持PC、手机等多平台兼容模式，随时随地轻松连接。

值得一提的是，为让更多消费者率先体验到这款“电竞福音”，VGN海妖V1头戴式蓝牙游戏耳机白色款与黑色款将分别在11月21日18点和11月27日18点再次开始抢购，不容错过。在未来的合作中，京东与VGN也将以新品VGN海妖V1头戴式蓝牙游戏耳机为代表，继续加深在新品首发、供应链等合作方面的深度与广度，共建稳定的高质量增长。