INSTAX mini Evo推出全新棕色配色，诠释百变复古魅力

【天极网数码频道】富士胶片(中国)投资有限公司于2023年6月18日宣布，正式推出INSTAX mini Evo全新配色。作为2021年上市的人气款INSTAX旗舰机型，在保留原有功能的基础上，新增棕色配色，诠释百变复古魅力。同步推出衍生礼盒――mini Evo艺术新生，内含轻奢质感的丰富内容物，为用户提供更多选择。

mini Evo自2021年11月发布以来，受到了众多消费者的喜爱。相机机身采用经典复古设计，搭载电子液晶屏，通过镜头、拨盘和打印拨杆增加操作手感。旋转镜头即可获得“漏光”、“柔焦”等10种镜头效果，还能通过滚动拨盘切换“黑白”、“复古”等10种胶卷效果，通过自由组合，能够创造100种不同的拍摄效果。用户还可以通过专属应用程序解锁更多玩法，譬如直接打印手机里的照片。不仅如此，使用相机打印完成后的图像，也能通过应用程序回传至手机，保存带有INSTAX相纸边框的数字文件，方便用户分享至社交媒体平台。

为满足广大用户的赠礼需求，此次中国区还同步推出了mini Evo艺术新生礼盒。礼盒内除mini Evo棕色单机外，内含人气款mini经典胶卷相纸一盒(10张)，另搭配设计简约的方巾、云朵相机包、别致卡包、贺卡及镜头保护盖。通过轻奢质感彰显经典复古魅力。当摄影回归到「一次成像」这种经典的记录形式，INSTAX希望用户可以利用这台承载了一次成像历史与未来的相机，化身生活与艺术的创造者，一同推动摄影的进化与新生。

另外，在中国区还推出了两款mini Evo单品配套周边：经典拼接相机包以及拼接相机肩带。相机包方正造型灵感来源于机身形状，而相机肩带上增添了卡包设计，可收纳相纸、名片或信用卡，亦可作为手机肩带，既复古又能够增添时尚感。

mini Evo棕色及其周边与衍生礼盒，将于6月18日线上线下同步发售，限定商品数量有限，可详询官方及各渠道授权店铺了解更多。

摄影是一个创作的过程，而每个人眼中的世界都不尽相同。mini Evo通过10种镜头效果和10种胶卷效果，为消费者带来百变的惊喜感受。随着全新棕色配色的推出，富士INSTAX未来也将持续向消费者传达一次成像的魅力，鼓励用户通过镜头发现并探索世界之美，诠释“惊喜在等你”的品牌理念。