¹ú²¹µ½ÊÖÁ¢¼õ15% Ð¡Ã×Ê×¿î¹ëÃÛ»úMax 27Ê×·¢ÉÏÏß¾©¶«

¡¾Ìì¼«ÍøÊýÂëÆµµÀ¡¿8ÔÂ21ÈÕ£¬Ð¡Ã×Ê×¿î¹ëÃÛ»ú²úÆ·Max 27ÔÚ¾©¶«ÕýÊ½¿ªÊÛ¡£¸Ã¿î¹ëÃÛ»úÓµÓÐ27Ó¢´ç¿ÉÒÆ¶¯´óÆÁ£¬×·¾ç¹ÛÓ°¸ü·½±ã£¬»¹ÄÚÖÃÁË¡°³¬¼¶Ð¡°®¡±AIÓïÒôÖúÊÖ£¬´øÀ´¸üÖÇÄÜµÄ¼Ò¾ÓÌåÑé¡£Ð¡Ã×¹ëÃÛ»úMax 27ÔÚ¾©¶«ÊÛ¼Û3999ÔªÆð£¬Ê¹ÓÃ¹ú¼Ò²¹ÌùÁ¢¼õ15%£¬µ½ÊÖ¼Û½µÖÁ3399.15ÔªÆð£¬ÏÂµ¥»¹¿ÉÏí6ÆÚÃâÏ¢¡¢Ò»ÄêËéÆÁÎÞÓÇÏÕ¡¢Ò»ÄêÑÓ±£ºÍÒ»Äêµç³ØÎÞÓÇÏÕ£¬²¢ÔùËÍ°®ÆæÒÕ»Æ½ðVIP¼¾¿¨»áÔ±ºÍ°®ÔË¶¯½¡ÉíÃâ·ÑAI¿Î³Ì£¬¸£Àû·áºñ¡£ÏëÒªÈëÊÖÐ¡Ã×¹ëÃÛ»úMax 27µÄÓÃ»§¼ÇµÃËø¶¨¾©¶«¡£
½üÄêÀ´£¬Ëæ×ÅÖÇÄÜ¼Ò¾Ó³¡¾°µÄ¶àÔª»¯·¢Õ¹£¬¹ëÃÛ»úÆ¾½èÆä¿ÉÐý×ª¡¢¿ÉÒÆ¶¯µÄ±ã½ÝÌØÐÔ£¬Ñ¸ËÙÓ®µÃÁËµ±´úÏû·ÑÕßµÄ¹ã·ºÇàíù¡£×÷ÎªÐ¡Ã×¹ëÃÛ»úÆ·ÀàµÄÊ×¿î²úÆ·£¬Ð¡Ã×¹ëÃÛ»úMax 27ÅäÖÃÇ¿¾¢£¬²ÉÓÃÁË27Ó¢´ç¿É´¥¿Ø·ÀÑ£¹âÀàÖ½´óÆÁ£¬³¤¾Ã¹Û¿´Ò²²»ÀÛÑÛ¡£ÆÁÄ»Ö§³ÖÉý½µ¡¢Ðý×ª¡¢½Ç¶Èµ÷ÕûµÈ¹¦ÄÜ£¬ÎªÓ°ÊÓ°®ºÃÕß´òÔìË½ÈËÓ°Ôº¼¶µÄ³Á½þÊ½ÌåÑé¡£¹ëÃÛ»ú»¹ÄÚÖÃÁË9700mAh´óÈÝÁ¿µç³Ø£¬Ö§³Ö³¤´ï13ÌìµÄ³¬³¤´ý»úÊ±¼ä£¬³ä·ÖÂú×ãÓÃ»§³¤Ê±¼ä¹ÛÓ°¡¢K¸è¡¢Ñ§Åëâ¿¡¢½¡Éí¸úÁ·¡¢´øÍÞ¼°ÖÇÄÜ¿ØÖÆµÈ¶àÔª»¯ÐèÇó¡£
Íâ¹Û·½Ãæ£¬Ð¡Ã×¹ëÃÛ»úMax 27ÓµÓÐ¸ß¼¶ÑÆ¹â½ðÊôÖÊ¸Ð£¬¾«ÖÂ»Ò·ÛÉ«µ÷Éè¼Æ×Ô´øÒÕÊõ»¾³¡¢·ÕÎ§¸è´Ê¡¢Ö÷Ìâ±ÚÖ½µÈ¼Ò¾ÓÃÀÑ§¹¦ÄÜ£¬¿ÉÒÔ¸ù¾Ý²»Í¬µÄ¿Õ¼äºÍ·ÕÎ§½øÐÐÑ¡Ôñ£¬Îª¼ÒÔöÌí·ÕÎ§¸Ð¡£Ö§¼Üµ×²¿´îÔØÁË5¸öÒþ²ØÊ½ÇáÒôÍòÏòÂÖ£¬¿ÉÁé»îÊÊÅä¿ÍÌü¡¢ÎÔÊÒ¡¢³ø·¿¡¢ÎÀÉú¼äµÈ¶àÖÖ¼Ò¾Ó³¡¾°£¬ÊµÏÖ¡°Ò»ÍÆ¼´×ß¡±µÄ±ã½ÝÒÆ¶¯ÌåÑé¡£
ÔÚÖÇÄÜ·½Ãæ£¬Ð¡Ã×¹ëÃÛ»úMax 27´îÔØÐ¡Ã×ÅìÅÈOSÏµÍ³£¬ÄÚÖÃµÄ¡°³¬¼¶Ð¡°®¡±AIÓïÒôÖúÊÖÖ§³Ö´óÄ£ÐÍÎÊ´ð£¬¿ÉÒÔËæÊ±ËæµØÅãÓÃ»§ÁÄÌì£¬³¬20ÖÖ¡°½ÇÉ«¡±¾ù¿ÉËæÐÄÑ¡Ôñ£¬»¹Ö§³ÖÑ§Ó¢Óï¡¢×ö¹æ»®µÈ¹¦ÄÜ£¬½øÒ»²½·á¸»¼Ò¾ÓÌåÑé¡£×÷ÎªÐ¡Ã×ÅìÅÈÖÇÁªµÄÒ»»·£¬ÓÃ»§¿ÉÍ¨¹ýÓïÒôÖ¸ÁîÊµÏÖÈ«ÎÝÖÇÄÜÉè±¸µÄÁª¶¯¿ØÖÆ£¬ÎÞÂÛÊÇµ÷½Ú¿Õµ÷ÎÂ¶È£¬»¹ÊÇÆô¶¯É¨µØ»úÆ÷ÈË£¬¶¼ÄÜÍ¨¹ýÕâ¿é27Ó¢´çµÄÐ¡Ã×¹ëÃÛ»úMax 27ÇáËÉÍê³É£¬³ÉÎªÕæÕýµÄ¼ÒÍ¥ÖÇÄÜÖÐÊà¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬Ð¡Ã×¹ëÃÛ»úMax 27»¹Ö§³Ö¸öÐÔ»¯¶¯Ì¬ÃÈ³èÆÁ±££¬Èö½¿ÂôÃÈµÄÐ¡Ã¨Ð¡¹·¡¢º©Ì¬¿ÉÞäµÄ¿¨Æ¤°ÍÀµÈ¶àÖÖÃÈ³èÈÎÄã¡°ÁìÑø¡±£¬¿É°®Òç³öÆÁÍâ£¬¾Ó¼ÒÌåÑé¸üÊæÐÄ¡£Í¬Ê±¹ëÃÛ»ú»¹¾ÛºÏÁË°®ÆæÒÕ¡¢ÓÅ¿á¡¢ÌÚÑ¶ÊÓÆµµÈÖ÷Á÷ÊÓÆµÆ½Ì¨µÄ·á¸»Ó°Òô×ÊÔ´£¬´óÆÁ×·¾çË¢ÊÓÆµ²¥·Å¸ü³©¿ì£¬²¥·ÅMVÊ±Ò²¿ÉÍ¬²½ÏÔÊ¾¸è´Ê£¬ËæÊ±´òÔì¾Ó¼ÒË½ÈËKTV¡£´ËÍâ¹ëÃÛ»ú»¹¿Éµ±×÷SwitchµÈÓÎÏ·»úÀ©Õ¹ÆÁ¡¢µçÄÔÒÆ¶¯À©Õ¹ÆÁ¡¢ÊÖ»úÍ¶ÆÁ¹ÛÓ°Ê¹ÓÃ£¬¹¤×÷ÓéÀÖÁ½²»Îó¡£
Ð¡Ã×¹ëÃÛ»úMax 27²»½öÊÇÒ»¿é¿ÉËæÐÄÒÆ¶¯µÄ´óÆÁ£¬¸üÊÇ¾Ó¼ÒµÄÌùÐÄÖúÊÖ¡£Ä¿Ç°¸Ã¿î²úÆ·ÕýÔÚ¾©¶«ÈÈÏúÖÐ£¬Âò¹ëÃÛ»úÀ´¾©¶«£¬Ê¡Ç®¸üÊ¡ÐÄ£¬ÏëÒª³¢ÏÊÌåÑéÐ¡Ã×¹ëÃÛ»úMax 27´øÀ´µÄ±ã½ÝÓëÖÇÄÜ£¬ÄÇ¾ÍÈÏ×¼¾©¶«ÏÂµ¥°É¡£
