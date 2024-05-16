4020万像素传感器和图像处理引擎 轻量化FUJIFILM X-T50无反数码相机发布

【天极网数码频道】富士胶片公司荣誉宣布推出FUJIFILM X-T50无反相机(“X-T50”)，这是X系列的最新型号，在紧凑轻巧的机身中采用优秀的色彩再现技术，提供高品质的图像质量。

X-T50机身紧凑轻巧，重约438g※ 1，采用背照式4020万像素“X-TRANS™ CMOS 5 HR”传感器、高速图像处理引擎“X-PROCESSOR 5”※ 2和高达7.0档※ 3的五轴机身 防抖功能 。它是一款多功能相机，兼具高图像质量、高性能和高机动性。该相机与今天发布的富士胶片全新标准 变焦镜头 “富士龙XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR”结合使用，可满足多种场景下的静态图像拍摄需求。

此外，在同系列中，顶罩上首次配备了胶片模拟拨盘，方便用户在“胶片模拟”之间轻松切换。“胶片模拟”是富士胶片专有的关键功能，可实现多种色调。X-T50还采用了新的圆形设计，实现了高握持性能和紧凑尺寸。

X-T50是一款数码相机，它不仅拥有紧凑轻巧的机身和胶片模拟拨盘，而且还具备出色的功能，可提供高品质的图像质量，带来更多摄影乐趣。

通过高像素传感器和高速图像处理引擎实现高图像质量和性能

第五代X系列配备了背照式4020万像素X-TRANS™ CMOS 5 HR传感器。该新的图像处理算法可提供高分辨率，同时保持高信噪比。

改进的像素结构可高效捕获更多光信号，ISO 125是上一代机型的扩展感光度，现已作为标准感光度。※ 4此外，用户可以准确控制曝光时间，相机使用大光圈镜头在全开光圈下拍摄时，可将电子快门速度设置为高达1/180000秒，适用于多种场景。

这款相机还具备利用深度学习技术开发的基于AI的对象检测自动对焦功能。现在可以检测动物、鸟类、汽车、摩托车、自行车、飞机、火车、昆虫和无人机※6。此外，这款相机还配备了比以往机型更先进的自动对焦预测算法。这样就能更自如地拍摄多种对象，包括快速移动的汽车和动物。

X-T50共有20种“胶片模拟”模式，其中包括“REALA ACE”模式，该模式结合了忠实的色彩再现和清晰的色调渐变。您可以享受多种色彩表现，就像根据拍摄对象或场景选择摄影胶片一样。

“数码远摄增距镜”功能基于4020万像素的高像素值。※ 5可实现画面放大1.4倍和2倍。

4. 对比X-T30 II无反相机。

5 .根据不同拍摄模式，数码远摄增距镜可能会被停用或需要选择。

6.将“对象检测设置”设置为“鸟类”，可检测昆虫，设置为“飞机”则可以检测无人机。

性能再度升级，拍摄范围继续扩大

・这款相机还具备高达7.0档的五轴机身防抖功能。在保持以往机型移动性的同时，即使在夜景等黑暗场景中也能舒适地手持拍摄，更大扩展了拍摄领域。

・可录制6.2K/30P视频。视频录制期间的自动对焦功能也可用于高质量视频录制。

・只需操作机身顶部的自动模式切换拨杆，相机就能以自动模式拍摄。该模式支持检测场景并自动选择理想的拍摄设置。相机会自动检测拍摄对象并进行跟踪，同时保持对焦，从而更轻松地拍摄出高质量的静态图像和视频。

产品设计成熟，展现非凡的功能之美

・新采用圆型机身设计。该握把造型新颖，握感舒适，同时保持紧凑的尺寸，实现了高握持性能。

・顶罩上安装了新的“胶片模拟拨盘”。 这样，用户就可以根据拍摄对象或场景，通过直观的操作在胶片模拟模式之间切换，轻松欣赏静态和动态图像中的不同色调。

・顶罩上安装了与取景器一体的弹出式闪光灯。该闪光灯能自动控制光量，在黑暗场景和背光肖像拍摄中体现强大功能。

・新机型采用了与前代机型相同的184万像素可倾斜后置液晶显示屏。此外，手柄形状和相机背面按钮布局也进行了微调，可以更舒适地拍摄静态和动态图像。