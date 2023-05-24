一体轻量化机型，富士胶片发布 无反数码相机“FUJIFILM X-S20”

【天极网数码频道】2023年5月24日――富士胶片荣誉宣布，将于2023年6月上市无反数码相机“FUJIFILM X-S20”(X-S20)。该产品是X系列无反数码相机的新成员，依托富士胶片的色彩再现技术，秉承轻便机身和优秀画质。X-S20延续上一款机型*1备受青睐的小巧轻便机身设计，支持基于AI的对象检测自动对焦和6.2K/30P的视频拍摄，并选用新引入的大容量电池，充满电情况下可拍摄约750张照片，待机时间更长，是您理想的出行伴侣。

X-S20画质上乘，轻巧便携，可满足众多拍摄风格需求，无论是日常自拍还是高质量摄影摄像创作。

X-S20无反数码相机搭载2610万像素背照式传感器“X-Trans™ CMOS 4”*2和高速图像处理引擎“X-Processor 5”，轻松成就非凡画质。本机型配备X-S系列标志性的大手柄，有效提高手持相机时的稳定性，并引入新一代大容量电池，充满电情况下可拍摄约750张照片*3，是上一款机型的两倍之多。机身小巧轻便，重量仅为491g*4，可实现长时间拍摄。内置的五轴机身防抖(IBIS)机制更是为X-S20赋予了高达7档*5的防抖补偿。基于AI的对象检测自动对焦功能可以检测到动物和汽车，让自动对焦性能更出色，灵活性堪比五代X系列数码相机FUJIFILM X-T5。

X-S20支持使用内置存储卡拍摄6.2K/30P 4:2:2 10-bit视频，并设有一个用于连接外部配件的3.5mm麦克风/耳机插孔，可应对多种视频录制需求。另外，在X-S20新推出的Vlog模式下，用户还可以使用多功能三脚架手柄TG-BT1轻松拍摄Vlog。

Fujifilm X系列无反数码相机搭载APS-C传感器和一众高品质镜头(包括同样于今日发售的富士龙镜头XF8mmF3.5 R WR)可供选择，更配有专属应用FUJIFILM X App，让更多人享受到摄影的乐趣。

*1:无反数码相机“FUJIFILM X-S10”

*2:X-Trans是富士胶片公司的商标或注册商标。

*3:在省电模式下

*4:包括附带的电池和存储卡

*5:安装富士龙镜头XF35mmF1.4 R时

2. 产品特点

(1) 2610万像素图像传感器搭配新一代高速图像处理引擎，轻松呈现上乘画质与高性能自动对焦

X-S20兼具2610万像素背照式传感器“X-Trans™ CMOS 4”和高速图像处理引擎“X-Processor 5”，不仅可以生成高清晰的画质，且功耗较上一款机型有所降低。

本机型的对象检测自动对焦功能采用深度学习技术研发，并借助AI技术来检测动物、鸟类、汽车、摩托车、自行车、飞机、火车、昆虫和无人机*6。自动对焦系统可在自动追踪预定拍摄对象的同时保持对焦，帮助用户全神贯注捕捉美好画面，轻松取景。自动对焦预测算法亦有所改进，在AF-C模式下也能实现稳定对焦。自动模式可以根据场景自动选择理想设置，配合新一代自动对象检测功能，可自动检测对象并在追踪的同时保持对焦，轻松捕捉高品质画面与视频。

X-S20配备了19种胶片模拟模式，包括高饱和度和色调柔和的“Nostalgic Neg.怀旧负片”。用户可以根据不同拍摄对象类型和场景来选择胶片模拟预设，就像选择摄影胶片一样。

*6: 拍摄昆虫和无人机时，可在“对象检测设置”中分别选择“鸟类”和“飞机”，即可利用AI辅助技术检测昆虫和无人机。

(2) 机身小巧轻便，纳入大容量电池和高性能IBIS机制，兼具便捷性与舒适性

X-S20延续X-S系列的标志性大手柄，有效提高手持相机时的稳定性，且机身重量仅491g，依旧小巧便携。

X-S20引入大容量电池NP-W235，充满电情况下可拍摄约750张照片，是上一款机型的两倍之多。续航时间的延长意味着用户可纵情享受拍摄乐趣，减少电量方面的顾虑，使这款新机型成为理想的出行伴侣。

本机型内置五轴机身防抖(IBIS)机制，可提供高达7档的防抖补偿，帮助用户在夜间或微光下轻松完成手持拍摄。

X-S20配备236万像素电子取景器和184万像素后置液晶显示屏，前者放大倍率达0.62倍，后者则采用可变角度结构，支持不同角度定位，让自拍更惬意。搭配多功能三脚架手柄TG-BT1时，更可轻松制作Vlog。

(3) 6.2K/30P视频录制和其他众多视频功能

X-S20支持使用内置存储卡拍摄6.2K/30P 4:2:2 10-bit视频，另外亦支持4K/60P和1080/240P等众多视频规格。

本机型具备F-Log2功能，支持超过13档视频录制动态范围，不仅色调更丰富，也更有利于激发后期制作创意。

与ATOMOS HDMI设备配合使用时，X-S20的RAW视频输出可以录制12bit Apple ProRes*7 RAW，分辨率高达6.2K，帧速率高达29.97幅/秒。与Blackmagic Design Video Assist 12G配合使用时，相机的RAW视频输出可录制Blackmagic RAW，分辨率高达6.2K，帧速率高达29.97幅/秒。

本机型配备3.5mm麦克风/耳机插孔，以轻便机身实现非凡的可扩展性。另外，本机型还引入了新一代的Vlog模式，方便用户拍摄Vlog。将顶部面板的模式拨盘转动到“Vlog”模式设置，然后轻轻一触按钮即可自拍。

用户可使用USB-Type C线缆将本相机连接到电脑上并将其作为网络摄像头，无需另行安装FUJIFILM X Webcam等软件*8。直播或参与网络会议时亦可使用胶片模拟模式。相机连接到电脑时亦可调整拍摄设置。

*7:Apple ProRes是Apple Inc.的商标，已在美国以及其他国家和地区注册。

*8:要实现4K输出效果，必须使用兼容4K的显示器、USB-C线缆(至少支持USB 3.0)以及支持的软件。