京东618开门红28小时战报出炉 3C数码超级爆品成交额同比增长超3倍

【天极网数码频道】5月31日晚8点“又便宜又好”的京东618正式开启，为消费者带来海量3C数码好物，迎来开门红。数据显示，京东618开门红28小时，京东与3C数码品牌深度合作打造的超级爆品成交额同比增长超3倍。同时随着AI大模型技术应用发展和京东对AI品类的推广普及，以AI电脑、AI手机、AI学习机为代表的AI硬件品类在京东618开门红28小时成交额同比增长200%。

众多消费者选择到京东618换新手机、电脑等各类3C数码好物。数据显示，京东618开门红Apple品牌成交额迅速破亿;开门红1小时，小米、华为、vivo、荣耀、OPPO、一加、三星、realme、iQOO品牌共超50款手机单品成交额破千万，NAS网络存储成交金额同比增长超120%。;开门红4小时，运营商合约手机成交量同比增长超3倍;开门红28小时，4070系游戏本成交额同比增长超10倍，OLED显示器成交额同比增长超100%，配件支点手机壳品类成交额同比增长超3倍

此外，很多消费者选择在京东618入手学习用品。数据显示，京东618开门红28小时，电纸书、复读机及翻译机品类成交额同比增长超100%;计算机、教育、知识服务等10类图书成交额同比增长超100%。六一欢乐季期间，文具礼盒成交额同比增长3倍，少儿英语书成交额同比增长167%，儿童相机成交量同比增长125%，智能机器人成交额同比增长100%。

值得一提的是，更多企业客户选择京东618采购3C数码产品，京东618开门红28小时，超260个3C数码品牌企业客户成交额同比增长超100%。更多消费者也走进了京东3C数码门店体验心仪的产品，京东618开门红28小时，到店用户数同比增长超100%。同时以旧换新和直播的消费方式受到消费者欢迎，京东618开门红28小时，京东3C数码采销直播间成交额同比增长超10倍，3C数码以旧换新订单量同比增长超100%。

目前京东618正在火热进行中，京东携手厂商带来海量3C数码现货好物，消费者可先人一步下单，享30天价保，更有爆款产品每满300减50、以旧换新至高补贴2000元等超值福利。来京东APP搜索“3C爆款”即可进入页面下单心仪3C数码好物。