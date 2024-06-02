超900个3C品牌企业成交额同比增长3倍 京东3C数码企业及商采618迎全面增长

【天极网数码频道】京东618不仅点燃了普通消费者购物热情，也为企业客户打造了“多买多优惠”的采购体验，京东3C数码企业及商采也迎来全面增长。5月20日至5月31日，3C数码企业销售成交额同比增长30%;成交销量与成交客户均同比增长20%;超900个3C品牌企业成交额收获了同比增长3倍的好成绩。

在企业采购中，3C数码产品一直占据较大份额。战报数据显示，3C数码全品类销售爆发，实现了显著增长。具体来看，笔记本成交额同比增长70%;手机成交额同比增长20%;硒鼓成交额同比增长30%;显示器成交额同比增长30%;服务器成交额同比增长40%;打印机成交额同比增长30%;平板电脑成交额同比增长70%;会议音视频成交额同比增长30%;安防监控成交额同比增长50%;蓝牙耳机成交额同比增长80%，为企业客户提供了丰富多样的选择，满足了不同场景下的采购需求。

众多备受信赖的3C数码大牌也齐聚京东618，为企业客户带来琳琅满目的高品质产品，在点燃企业客户采购热情的同时，也带动了销售业绩的增长。战报数据显示，Apple成交额同比增长40%;联想成交额同比增长30%;华为成交额同比增长110%;惠普成交额同比增长20%;戴尔成交额同比增长40%;有超900个3C品牌企业成交额同比增长3倍。

众多品质卓越的产品在京东618也深受企业客户追捧，成为热销榜单的佼佼者。从战报中可以看到，Apple MacBook Pro 14荣登最受企业欢迎笔记本单品榜首，戴尔Latitude 5440、联想ThinkBook 14紧随其后;在手机单品中，华为 Pura 70成为最受企业欢迎的手机单品，Apple iPhone 15和红米 Note 12T Pro分别位列第二位和第三位;此外，得力珊瑚海、天章新橙和APP金光则成为最受企业欢迎的TOP3复印纸单品。

当下，京东618已全面开启，京东3C数码企业及商采携手品牌合作伙伴收获了广大企业客户的认可。作为企业客户采购的信赖之选，京东将继续携手更多3C数码品牌以全链路、一站式的产品、价格与服务，为更多企业客户提供又便宜又好的全新采购体验。企业3C数码采购认准京东，尽享多买多优惠!