五一出游来京东挑选3C数码装备 海量爆款好物限时直降

【天极网数码频道】五一假期即将到来，为了能让消费者度过更美好的假期生活，京东上线海量3C数码出游好物，通过科技改变出行生活，同时带来限时直降优惠、至高24期免息、下单赠送限量好礼等福利，让消费者出游换新能先人一步。无论是想要用相机捕捉旅途中的每一个精彩瞬间，还是想在家中畅享休闲生活等，京东3C数码都能满足。

五一来到全新的城市游玩，如果不想匆匆打卡，那就带走城市的印记，比如用相机记录旅途的精彩瞬间。佳能EOS R6 Mark II相机，全画幅约2420万有效像素，实现高感光度画质，支持高分辨率全景拍摄，可用于网络直播，方便Vlog博主日常记录，五一出游季期间京东价15699元。户外直播少不了好的麦克风，猛玛LARK M1领夹麦克风，使用DPS高降噪核心实现自主降噪，让声音清晰饱满不丢失细节，京东价789元。出门在外想创作，那不妨考虑vivo Pad3 Pro，搭载的AI蓝心大模型事事都可胜任，能搜索整理本机图片、文档等资源，可根据需求自动调整系统设置，还能生成文本图片以及进行智能问答，是在外创作的好帮手，京东价3748元。

五一期间想要体验一场酣畅淋漓的音乐节，少不了3C数码好装备。小米14 Ultra手机，拥有全新徕卡光学Summilux镜头让影像真实有层次感，大师人像让肤色表现更准确，正适合音乐会上进行超远抓拍，京东价6999元。大疆 Osmo Mobile SE手持稳定器，便携可折叠，支持智能跟拍、手势控制和延时摄影等，让你的拍摄过程更稳定，京东价499元。手机用太久怕没电了，那就带上一部充电宝吧。罗马仕充电宝，20000mAh大容量无忧续航，22.5W超级快充让手机更快充满电，可同时为三台设备充电，京东价99元。

对于热爱户外运动的朋友，新潮耐用的3C数码装备就是您出门时的好助理。华为WATCH GT4外观大气，运动轨迹记录准确度提升30%，为您提供专业运动指导，京东价1288元。Bose Ultra开放式耳机，开放式音频设计解放双耳，搭载的Bose沉浸空间音频技术带来高质量声音表现，适合运动时佩戴，京东价2299元。影石360 X4全景运动相机，全景拍摄模式可一键360°超清记录当下所有景象，支持4K100fps慢动作拍摄，帮你抓住运动的精彩瞬间，京东价3499元。

有朋友想趁五一假期出国旅游，3C数码装备可以帮你解决旅途中的困扰。品胜酒店摄像头探测器，可检测10米范围内的摄像头，轻盈小巧可随身携带，保护你的隐私安全，京东价29.9元。公牛多国旅行转换器，插头类型丰富可在200多个国家及地区使用，并有电器功率过载保护，出国旅行买转换器，这一个就够了，京东价69.9元。华为随身WiFi3 PRO天际通年包版，月享2000GB高速流量，1GB低至0.02元，Wi-Fi速率最高可达867Mbps，可同时支持32台设备接入，京东价1048元。科大讯飞翻译机4.0，内置的85种语言覆盖200多个国家及地区，可自动识别多语种，文字即拍即译一目了然，京东价3149元。

也有很多朋友假期想待在家里体验精彩的游戏，好的游戏外设是打出精彩操作的必备。ROG Ally掌机，每款游戏均可定制性能模式，机身轻至608g，长时间把玩手也不会疲劳，京东价4648元。联想拯救者Y7000P游戏本，搭载全新14代酷睿i7和满功耗RTX4060，采用2.5K 165Hz电竞屏，整机性能释放功率达180W，可畅玩各大游戏，京东价8299元。

当然，宅家的娱乐花样不止游戏。KTC32英寸4K随心屏Pro，32英寸超大屏是追剧的好搭子，4K超清屏幕为你带来精彩画面，功能丰富可随心移动，京东价4299元。假期在家不妨看书提升自我，《高效能人士的七个习惯》，通过7个习惯为你培养全新的思维方式和原则体系，由内而外造就更优秀的自己，京东价49元。假期时间充足，正适合拿起画笔亲自动手完成绘画，得力24色水溶性油画棒，画棒易握不脏手上色丝滑，颜料可水洗一擦就干净，京东价19.9元。

在五一出游季期间，京东3C数码不仅提供了丰富产品更带来实在的福利优惠，力求让消费者在旅行与生活中都能感受到科技带来的便利。五一出游季买装备记得打开京东APP搜“3C数码出游季”，来挑选你心仪的3C数码好物吧!