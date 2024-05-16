京东携手中国质量认证中心共推嵌入式电源能效分级标准“CQC认证”

【天极网数码频道】5月15日，京东携手中国质量认证中心(CQC)在深圳举办了电源认证联合推广发布会，宣布将共同推广国内首个电源转换能效标准――嵌入式电源能效分级认证(CQC认证)，建立电源行业国产化标准规范，推动电源行业向高能效、绿色化、专业化方向发展。深圳市市场监督管理局质量发展处处长、中国质量认证中心相关部门负责人、京东零售3C数码事业部电脑组件业务部负责人、长城电源营销总监陈湘洪、航嘉品牌渠道事业部总经理肖照东等出席了本次会议。

随着环保意识的日益增强，消费者对电子产品能效的要求不断提升。在电源行业，嵌入式电源作为电子设备的重要组成部分，其能源转换效率直接关系到设备的能耗水平。此前，中国能效标识体系内针对嵌入式电源能效分级认证标准的缺失，造成消费者在购买电源产品时，过度依赖国外认证标准，不仅增加了国内电源企业的成本和消费者的选择难度，也限制了国内电源产业的创新发展。

针对这一痛点，京东携手中国质量认证中心共同宣布将大力推广国内首个嵌入式电源能效分级认证标准“CQC认证”。CQC认证基于工作效率和功率因数两大核心指标，设立了从Ⅰ级到Ⅶ级的七个能效级别，给出了每种电源应用类型的具体技术要求，满足了电源企业本土化的能效分级认证需求，为整机厂商、互联网企业和政府部门等采购者提供了科学、有效的选择依据。

近年来，京东一直积极响应市场需求和技术变革，不断推动电源产品迭代升级，促进电源品类结构向高效率和绿色转型，助力国产电源品牌强势崛起，丰富了电源产业的生态环境。目前，京东电源品类的主力销售产品已从500W升级到650W，转换效率从82%提升至90%;长城、航嘉等国产工厂品牌在京东上快速增长，凭借性能、功率、转换效率等多维度的行业创新和极具性价比的产品阵容，成为京东用户青睐的主流电源品牌。

作为CQC官方认证标准的线上推广渠道，京东将联合中国质量认证中心围绕运营、产品、流量等维度进行深度合作，依托京东的供应链技术能力、用户群体和生态建设优势，大力推广国产认证产品， 推动CQC认证加速普及。

在运营层面，京东将在站内落地CQC认证标准，通过多元化的运营策略，提高消费者对CQC认证的认知度和认可度。在产品层面，京东将主动引入经过CQC认证的电源产品，并配合中国质量认证中心进行定期产品抽检，在丰富消费者选择的同时，确保产品品质，提升京东所售电源标准。在流量层面，京东将为CQC认证产品提供优先展示和资源支持，并加大宣传力度，让更多消费者能够更便捷地购买到高效、节能的电源产品。

与此同时，作为国内电源行业的领军企业和CQC认证的主要起草单位，长城、航嘉等国产电源品牌也在积极推动CQC认证的制定和落地，并加强创新研发，推出满足认证标准的电源产品。

目前，长城已完成业内唯一覆盖CQC认证Ⅰ级至Ⅳ级的产品打造。其中，Turbo系列、国潮风火轮系列、智控系列以及神威系列的20余款高效节能产品，已通过CQCⅠ级能效认证，转换效率达到了86%以上。长城在CQC Ⅱ级能效上布局了5款产品，并已经送测，预计不久将上市。长城华夏系列和节能巨龙系列的15款产品，通过了CQC Ⅲ级能效认证，转换效率高达92%以上。另外，通过CQC Ⅳ级能效认证的长城黑匣子系列产品，也将于2024年第二季度上市，其转换效率高达94%以上，大幅度拓宽了嵌入式电源的能效标准。值得一提的是，其中已在3月发布的黑匣子3000W达到了目前国内的最高功率，预示着长城在能效领域的持续创新与发展。

航嘉则打造了适用于DIY玩家的经济型ECO系列、适用于网吧网咖的猛擎系列、适用于工作站的重火力IP系列等多款高效、低碳的电源产品，并积极开发打造待机“零”功耗方案，从而进一步降低消费者和企业身边的无效能耗，为他们提供更加优质、环保高效的电源产品。

未来，京东将携手中国质量认证中心和品牌合作伙伴共同努力推广CQC认证，为消费者降低选择成本，提供更加健康、安全、可靠的消费环境的同时，也推动电源行业的绿色低碳发展，增强国内电源产业的自主创新能力和市场竞争力，提升消费者对国货品牌的认同感，也让更多中国品牌走向世界。