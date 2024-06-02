电子教育成京东618抢购热门 开门红28小时成交额同比增长超50%

【天极网数码频道】海量低价好物现货开卖，让购物回归简单快乐，“又便宜又好”的京东618已正式开启。近年来，能为孩子学习提供助力的电子教育硬件产品深受家长们认可，京东618开门红28小时期间，学习机、复读机、闺蜜机、安卓&鸿蒙平板电脑等产品迎来抢购热潮。数据显示，开门红28小时，京东电子教育品类成交额同比增长超50%，其中复读机成交额同比增长235%;闺蜜机成交额同比增长150%;学习机/电纸书成交额同比增长60%。安卓&鸿蒙平板电脑成交额同比增长超90%。

将AI技术与教育相结合的学习机，以更加智能、高效的特点成为家长和孩子们的新宠。京东618开门红28小时，搭载先进的学习模型，能根据孩子学习习惯和能力，提供个性化精准学习方案的科大讯飞T20系列成为最受欢迎的学习机单品。学而思二代旗舰系列、科大讯飞P30系列紧随其后。

电子产品与孩子眼睛健康有着直接关系。使用电子纸显示技术，能够更有效保护视力健康的小猿学练机深受用户认可，京东618开门红28小时，荣登电子书爆款产品TOP1。科大讯飞智能办公本Air和文石BOOX电纸书Leaf3也同样被认可。

操作方便、小巧便捷，还能练听力、练口语的倾听者复读机K5，是被一代家长盖章过的听力神器，京东618开门红28小时就展示出其不凡实力，成为最受欢迎的复读机单品。有道听力宝E6和倾听者复读机M2S也被消费者纷纷抢购。

除电子教育及闺蜜机等产品外，安卓&鸿蒙平板电脑也受到消费者广泛喜爱，京东以旧换新、分期免息、PLUS会员实在权益则让消费者换新平板电脑更加划算省心。京东618开门红28小时内，安卓&鸿蒙平板以旧换新增长2倍，PLUS成交额同比增长3倍。

而在诸多安卓&鸿蒙平板电脑好物中，12.7寸以上大屏平板成交额同比增长200%，尺寸更大的平板电脑成为更多消费者的选择。能够提升生产力的PC级平板成交金额同比增长100%，平板电脑在工作学习等场景中的作用也愈发重要。

京东618正在火热进行中，海量电子教育及平板产品可在京东享好物好价，不仅现货开卖，还能先人一步享科技助力。