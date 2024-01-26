春运出行人次预计将达90亿 来京东提前充值视频APP会员让旅途更有乐趣

1月26日春运正式拉开帷幕，据相关预测，2024年春运全社会跨区域人员流动量预计将达到90亿人次，创历史新高。无论是返乡途中还是旅游途中，都需要一些解闷的方式，比如追剧、听歌等。不如提前充值好各类APP会员、办理好流量权益包，为自己的旅途打造更舒适的体验。近日，以“京东买年货，又好又便宜”为主题的2024京东年货节也已正式开启，消费者能以更优惠的价格充值话费、流量及各类视频、音频等APP会员。同时，临近月底，消费者可来京东领取满10元可用3元话费券，充值话费更优惠。用户在京东APP首页点击“充值中心”，然后找到充值年货节入口，点击进入即可以优惠价格进行充值。下面就一起来看看有哪些产品值得入手。

追综艺、看电视剧是很多人用来打发路上无聊时间的方式，提前来京东年货节充值，让体验升级。腾讯视频VIP会员年卡领券后京东价148元，如果关注体育赛事，也可以选择腾讯体育VIP会员年卡，京东价158元;想投屏到电视和家人一起看剧，或是想感受大屏看剧的体验，可以选择支持电视端的哔哩哔哩超级大会员年卡，京东价138元;优酷VIP会员年卡京东价128元，赠月月领超值福利礼包和飞猪券包;新客连包首年爱奇艺黄金VIP会员年卡京东价148元，爱奇艺黄金VIP会员年卡加赠京东PLUS会员年卡京东价238元;芒果TV会员半年卡京东价58元。想要以优惠价格充值视频APP会员的消费者都可以来京东年货节入手。

音乐、百度网盘、keep、微博等音频文娱充值也可选京东，更优惠。其中，手机端全民K歌VIP会员年卡京东价140元，酷我音乐豪华VIP会员年卡京东价130元，腾讯文档超级会员SVIP年卡京东价144元。

此外，游戏直播也可来京东进行充值，比如QQ炫舞、和平精英、跑跑卡丁车等手游的礼包等均可通过京东年货节入手。

如果春节假期选择出国游玩，那境外流量不能少，可以来京东选购境外权益包。其中，28元1天不限量境外流量+30元酒店/机票无门槛代金券，京东价19.6元;48元2天不限量境外流量+40元酒店/机票无门槛代金券，京东价33.6元;108元5天不限量境外流量+90元酒店/机票无门槛代金券，京东价86.4元;1G境外流量月包+20元酒店/机票无门槛代金券，京东价12.6元;15G境外流量月包+150元酒店/机票无门槛代金券，京东价166.4元，以上均仅限移动号码充值。

无论是想提前充值会员以便在过年回家路上舒适追剧、听歌，还是想在月底为下一个月会员续费，都可以选择来京东一站式充值话费、流量及视频等APP会员，更优惠。