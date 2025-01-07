雷鸟V3 AI拍摄眼镜现货上市，搭载通义定制大模型等诸多创新技术

【天极网数码频道】1月7日CES期间，雷鸟创新举行“Meta，Beyond”发布会，正式发布雷鸟V3 AI拍摄眼镜。雷鸟V3 AI拍摄眼镜是一款引领行业的巅峰之作，搭载猎鹰影像系统、通义千问独家定制大模型、第一代骁龙®AR1旗舰级芯片、定制扬声器等诸多创新技术。产品定价1799元，于北京时间1月7日开始预售，1月10日现货发售。

发布会上，雷鸟创新还展示了其在AR光学领域的最新进展：首个自研光引擎“萤火光引擎”、全球首个可量产的表面浮雕光栅刻蚀光波导“RayNeo 光波导”。雷鸟X3 Pro将搭载上述AR光学显示方案，并在2025年Q2正式上市。

01 硬件创新：全方位的技术突破

雷鸟V3 AI拍摄眼镜是一款集成了出色画质相机、快速准确AI、高音质耳机、舒适佩戴眼镜于一体的新物种，产品囊括了雷鸟近两年在影像与AI技术领域的精华，并支持三重的隐私防护。作为新一代智能眼镜的标杆产品，雷鸟V3展现出全方位的技术突破，成为了引领行业的巅峰之作。

在影音系统方面，雷鸟V3展现出非凡实力。雷鸟创新联合TCL开发了猎鹰影像系统，独家定制猎鹰光学镜头，5层镀膜、16mm大广角和F2.3大光圈，抗眩光和高透过率表现优异，选用的索尼IMX681 COMS，支持4K照片拍摄和多种视频录制格式，用主人翁般的第一人称视角帮助用户记录下生活中的珍贵瞬间。

在核心处理性能上，雷鸟V3搭载高通技术公司的第一代骁龙®AR1处理器，该处理器集成高通HexagonTM NPU，为下一代AI功能提供强大算力支持。该处理器还拥有双ISP高速图像信号处理功能，为强大的画质算法提供算力支持，带来更好的多帧合成技术、出色画面细节以及多场景智能识别能力。同时，雷鸟创新携手全球领先的画质算法公司虹软，量身打造了眼镜拍摄设备专属的色彩风格，并集成了多帧降噪、HDR 拍摄、EIS 电子防抖、暗光增强等技术，在人像、环境、夜景等场景全方位提升影像品质。

在音频体验上，雷鸟V3通过3D结构堆叠技术，有效平衡小体积和高音质，在提供高音质体验的同时保障了舒适体验。雷鸟V3采用雷鸟创新与AAC联合合作开发的全新9*20mm定制扬声器，0.6mm长冲程，实现了高音甜、中音准、低音稳的出色音质，并通过QQ音乐臻品音质2.0认证，有着更真实的音频空间感。同时，V3还配备的三颗独立矩阵麦克风经声学校准，结合降噪、抗风噪和空间收音算法，确保通话清晰自然，达到千元级开放式耳机的效果。

在佩戴舒适方面，雷鸟创新联合博士眼镜开展大量人体工学研究，并在支撑、重量、材质的黄金三角中做到极致。雷鸟V3采用高密度3C电池、轻量钛金属转轴和电路优化设计，整机重量仅39克，并进行支撑平衡优化，配备婴儿肤感级鼻托，根据亚洲人头型优化的转轴和夹持力，使不同头型用户都可以像普通眼镜⼀样全天佩戴。续航方面，搭配便携充电盒，雷鸟V3可支撑30小时超长续航时间，轻松满足长途出行。

雷鸟V3在硬件层面展现出的全方位技术突破，为实现真正的智能交互奠定了坚实基础。然而，卓越的硬件性能仅仅是起点，要让智能眼镜真正服务于用户的日常生活，还需要强大的AI能力作为支撑。

02 真正的AI Agent：软硬结合的突破

在AI能力方面，雷鸟创新深谙真正的“AI Agent”必须是软硬件能力的深度融合。随着大模型技术的发展，业界逐渐认识到：仅依靠大模型本身难以实现真正的智能交互，需要通过Agent架构来强化AI的决策能力、交互能力和场景适应能力。

秉承这一理念，雷鸟创新构建了完整的AI能力矩阵。以雷鸟另一团队雷鸟科技自主研发的AI社交应用ChatBird为例，其创新性地将大语言模型的多Agent框架与虚拟社交场景深度结合，实现了超越简单对话的智能交互。通过构建评判Agent与行为评分机制，系统不仅能实时评估用户行为，还能提供真实的情绪反馈;通过创新性地采用多Agent并发框架，有效解决了大模型在实际应用中的计算复杂度高、推理延迟等技术难题;而通过任务细粒度拆分的方法，则显著提升了模型的表现力和稳定性。

这种基于Agent架构的创新设计，使ChatBird获得了用户的广泛认可和业内的高度评价：用户注册111天内保持109天活跃，活跃度高达98.2%;单用户最高单日使用时长达21.5小时，日均单用户使用时长14.2小时，其中1%的日活用户活跃时长超过3小时，展现出极强的用户粘性。同时，ChatBird还入选了量子位"2024年度最受欢迎的AIGC产品"。这些成绩不仅验证了雷鸟的技术实力，也为其进一步的AI创新奠定了基础。

在此基础上，雷鸟V3更进一步与阿里通义达成独家深度合作，共同打造了业内首个专门面向智能眼镜的AI大模型。这一定制化模型不仅能更好地理解眼镜场景下的用户需求，还能为Agent提供更精准的知识支持和决策依据，从根本上提升了AI眼镜的交互体验。

得益于此，雷鸟V3 的AI平均响应速度为1.3s，远超Ray-Ban Meta及其他接入通用模型的AI眼镜;V3的AI识别准确率高达98%，可称为用户真正全能的百科助手。在此基础上，雷鸟V3还将陆续上线RayNeo 电台、探索视界2.0、手机通知AI总结播报、QQ音乐点播、AI新闻播客、全场景录音总结、支小宝扫码支付等丰富功能，让AI真正服务于用户的日常生活。

03 雷鸟X3 Pro：攀登AR技术的“珠峰”

在AR光学显示领域，雷鸟创新也凭借着超强的全链路自研和完整的生态矩阵，持续引领行业，并不断突破技术巅峰。发布会上，雷鸟创新还展示了雷鸟在AR光学领域的最新技术成果雷鸟X3 Pro。产品搭载萤火光引擎、RayNeo波导的AI+AR眼镜，产品将于2025年Q2正式上市。

萤火光引擎是雷鸟创新自研的全彩 MicroLED 光引擎，是目前行业最小的彩色光引擎。光引擎在X2光引擎的基础上完全进化，通过在极致的设计和工艺，最终实现了0.36cc的极限体积，较上一代缩小了整整40% 。萤火光引擎由雷鸟创新完全自主研发和完全自主生产，产品将在雷鸟RayNeo嘉兴工厂生产。

RayNeo波导由雷鸟创新与美国应用材料公司合作开发，是全球首个可量产的表面浮雕光栅刻蚀光波导。测试数据显示，RayNeo波导能有效减少95%的彩虹纹问题，保障AR 眼镜在多场景下都不受杂光干扰。RayNeo波导的单层全彩技术较过去的双层波导，产品厚度减少0.6mm，重量下降了25%，并带来超高的转化效率，实现了夸张的5000nits的峰值亮度，达到了真正能直面阳光，出门使用。值得一提的是，雷鸟创新还在积极探索碳化硅光波导技术，向着10000nits的峰值亮度进发。