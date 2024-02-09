看春晚买同款 来京东get《唐诗三百首》《李白诗选》等同款好书

【天极网数码频道】2月9日(除夕)当晚，备受全球观众期待的中央广播电视总台《2024年春节联欢晚会》如约开播。全球观众在观看总台春晚期间，登录京东APP参与互动，即可瓜分30亿红包，人人有份，还有机会赢取独栋豪宅、岚图汽车等一亿份实物好礼。

在春晚西安分会场，《长安三万里》中的李白穿越到西安，古今穿越的奇幻射击、荡气回肠的古诗，让人直呼过瘾。即刻起打开京东APP搜索“春晚同款”，即刻入手《唐诗三百首》、《李白诗选》同款好书，一起“梦回长安”，品读文化风韵。

与此同时，春晚节目同款的《繁花》、《武当道家八段锦》、《舒克贝塔传》、《黑猫警长故事书》、《神笔马良》、《大中华寻宝系列》也都在京东同款有售，打开京东APP搜索“春晚同款”就能找到。春节期间在京东买书，还可享单品折上折、再享满200减30的超值优惠好价。

此外,在京东春晚互动页面中,点击右侧“提升中奖概率”按钮,可通过绑定情侣账号,邀请同学一起认证学生身份,点击“面对面邀请”邀请家人一起扫码等三种方式,提升指定奖品中奖概率并获得额外刮奖次数。

据悉,今年春晚互动活动将从除夕当晚一直持续到正月十五元宵节(2月24日)。期间,用户可持续通过京东APP参与活动,领好物、分红包。