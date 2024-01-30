十位明星大咖实力宠粉 京东数码影音年货节福利上线同款潮电好物

【天极网数码频道】新年到，福气到。为帮助大众省心买到实惠好年货，将福气、好运和祝福传递给亲朋好友，京东数码影音年货节已火热开启。1月30日，京东联合陈建斌、刘宪华、马伯骞、欧阳娜娜、任贤齐、汪峰、乌兰图雅、吴艳妮、于适和周杰伦十位明星大咖，带来松典、Bose、PlayStation、塞那、Cleer、FIIL、曼龙、Oladance、JBL、万魔数码影音大牌好物，为你送来新年福气!

在京东数码影音年货节期间，有万魔创意官周杰伦同款头戴式耳机、开放式蓝牙耳机等尖货，如有优越降噪能力的“音质小金刚”万魔SonoFlow和低调实力派万魔Aero，京东数码影音年货节期间不仅免息，晒单还赠京豆。

新年入手Bose耳机，即可拥有Bose全球品牌代言人Henry刘宪华同款，感受空前沉浸式听感，看看这次是谁的DNA又动了？Bose QC消噪耳塞Ultra 和 Bose QC消噪耳机Ultra两款消噪新品限时直降，京东活动价为2099和3399元，下单即享12期免息。

而科技音频品牌塞那与品牌代言人欧阳娜娜一同，推出骨传导耳机 Z50、Z53和开放式蓝牙耳机 Z30，以及限时直降、晒单赠音箱等福利，带领用户体验科技新物种和潮流音乐，运动达人可以放心闭眼入。

Oladance OWS开放式耳机运用OWS空气传导技术，开放不入耳，解决了开放式耳机低频表现不足和漏音的问题，音质体验更出色。此次Oladance品牌运动大使吴艳妮联合京东年货节带来了晒单赠E卡和音乐会员月卡优惠。

值得一提的是，用户下单JBL耳机代言人于适推荐的音悦圈开放式蓝牙耳机等好物，还有下单送于适同款手机支架的福利，已经等不及要拥有同款的“小鱼儿”们，还不赶紧来京东入手，一起解密声音美学。

凭借优越的游戏体验，索尼PS5被很多玩家种草已久。此次京东联合PlayStation Playmaker马伯骞带来PS5轻薄版和无线手柄，爆款直降，新年入手又好又便宜的潮玩好物，畅玩3A大作，感受心跳加速、血脉喷张的极致乐趣。

知名国货相机品牌松典的形象大使陈建斌，带来松典DC350X、DC201S、DC306三款数码相机。年货节期间，三款产品的到手价分别为1599、1249和799元，下单都可享3期免息，学生群体完成认证后还可解锁更多优惠呦!

开放式耳机领跑者Cleer 的品牌代言人任贤齐，也为消费者带来买开放式耳机赠运动毛巾和头带的福利，在京东年货节开放式运动耳机立减110元，下单还可享受12期免息;更有真无线及头戴式无线耳机多种好物可选，为用户打造舒适听感;让好音质陪伴运动的每一秒。

此外，手握多首知名歌曲的曼龙中国区域代言人乌兰图雅，为消费者带来便携式音响、曼龙GT-008便携K歌音响与曼龙卡拉OK视频一体机，用户在京东下单即送适用该品的音响支架和手机支架，可以尽情嗨唱;FIIL声学创始人汪峰，带来创新型一机两用的FIIL Key Pro蓝牙耳机，可在入耳式&半入耳式随心切换使用，入耳式强降噪，半入耳更舒适，贴心的为消费者提供了更多的选择;还有旗舰款FIIL CC Pro2降噪耳机，将带来更出色的音质及更智能的降噪体验。下单即享6期免息。

当然，在本次京东数码影音年货节，各类趋势新品、平价尖货已经上线，并有贴心服务和至高24期免息等福利帮你一站购齐年货好礼。1月30日，来京东入手明星同款好物，让新年拥有满满的福气吧!